Aylık 375 TL taksitle Ankara, Konya, Muğla’da İMARLI ARSA fırsatı! 20 bin lirayı 1 milyon TL yapabilirisiniz! Milli Emlak’tan fatura öder gibi arsa alın! İlerde %100 karla satın!

375 TL TAKSİTLE MİLLİ EMLAK'TAN İMARLI ARSA NASIL ALINIR?

Milli Emlak vatandaşlara uygun fiyatlı araziler satabilmek için birçok uygulama sürdürmektedir. Taşınmazın yüzde 25'inin peşin olarak verilmesi halinde geriye kalan miktar 2 sene içerisinde ödenmek üzere 8 eşit taksite bölünüyor. Örneğin 4 bin liraya Konya Kulu ilçesinden imarlı arsa satın aldıysanız. Bin lira peşinat ödemenizin ardından geriye kalan tutarı 375 TL'ye ödeyebilirsiniz. Bu sayede aldığınız arazinin üzerine dilerseniz ev yapabilir dilerseniz hobi bahçesi oluşturabilirsiniz. Ayrıca üzerine ev yapılması halinde milyon liralar karşılığında arazinizi satmanız mümkün olacaktır. Bu sayede yatırım amaçlı olarak da oldukça karlı bir girişim olarak düşünülebilir.