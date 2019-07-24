Haberler Web TV Son dakika: Hakan Atilla İstanbul'da ailesi ve Bakan Albayrak tarafından karşılandı!

Son dakika: Hakan Atilla İstanbul'da ailesi ve Bakan Albayrak tarafından karşılandı!

24.07.2019 12:47

Son dakika haberi... New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndan 19.05'te Türk Havayollarının New York- İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı ile Türkiye'ye hareket eden, ABD'de 32 aydır tutuklu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla İstanbul'a geldi. Atilla, havalimanında ailesi ve Bakan Albayrak tarafından karşılandı.


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