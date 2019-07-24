1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum! Kule blokları geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule blokları geldi. Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, kule bloklarının ilk sevkiyatı yapıldı. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? İşte merak edilen detaylar...
24.07.2019 19:25
- Son Güncelleme: 24.07.2019 19:27
Gelibolu ilçesi Sütlüce ve Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkileri arasında inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı çalışmaları sona erdi.
Köprünün Avrupa yakasında yer alacak kule kesonlarını batırma çalışmaları 9 Mayıs'ta gerçekleştirildi.
Asya yakasında, Lapseki'nin Şekerkaya mevkisinde yerleştirilecek kesonun batırılması için ise 25 Mayıs'ta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katılımıyla tören düzenlendi.
Törenin ardından batırma çalışması başlayan, 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakasına ait kule kesonu saatte 40 santimetre batma hızıyla yaklaşık 24 saatte dip montajına ulaştı.
İLK KULE BLOKLARININ SEVKİYATI YAPILDI
Devam eden çalışmalar kapsamında köprünün çelik imalatını yapan Çimtaş tarafından, Bursa'nın Gemlik ilçesinde imal edilen köprü kule bloklarının ilk kısmı tamamlandı.