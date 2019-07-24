1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum! Kule blokları geldi

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule blokları geldi. Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, kule bloklarının ilk sevkiyatı yapıldı. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? İşte merak edilen detaylar...

24.07.2019 19:25 - Son Güncelleme: 24.07.2019 19:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





