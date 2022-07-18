İŞKUR YURTDIŞI İŞ İLANLARI 2022! Vasıflı vasıfsız 4253 EURO maaş ödenecek! Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda Türk işçi alımı iş ilanları!
Almanya Türk işçi alımı 2022 duyurusunu yayımlarken ülkesine Türkiye'den işçi alacak olan ülkelerin sayıları arttı. Peki, İŞKUR yurtdışı iş ilanları neler? İŞKUR yurtdışı başvurusu nasıl yapılır? Yurtdışı işçi alımı ne zaman? İşte merak edilenler...
YURTDIŞI İŞ İLANLARI NELER 2022?
Almanya özellikle havalimanlarında yaşanan işçi sorununu çözmek adına personel alımına hız verecek. Türk işçi alımı için öncelik bu nedenle Türkiye'de havalimanında çalışan ve bu konuda mesleki deneyimi olan kişilere verilecek. Özellikle havaalanı yer hizmetleri, check-in, havalimanı güvenliği ve bavul taşıma bölümlerinde mesleki deneyimi olan Türkler hemen işe alınacak. Almanya'da saatlik asgari ücret 14,25 Euro ve aylık ise 2 bin 550 Euro olarak hesaplanacak. Yani aylık 45 bin TL civarı ücret ile Türk işçiler istihdam edilecek.
İŞKUR 2022 YURT DIŞI İŞ İLANLARI!
Almanya'nın yanı sıra İŞKUR'da Türk işçi almak isteyen yabancı ülkeler ile iş gücü anlaşması imzalamaya devam ediyor. Almanya ile imzalanan anlaşmalar kapsamında Hollanda, Fransa, İsveç ve Hollanda gibi çok sayıda Avrupa ülkesi personel alımı için atağa geçti. Yine Libya, Kuveyt, Ürdün ve Katar'da Türk işçi alımı için yeni alanlar yayımlamayı sürdürüyor.
Yurt dışında çalışmak isteyen kişilerden pek çok ülke artık dil şartı bile aramazken özellikle de acil istihdam açığı yaşanan kadrolarda yer alan nitelikli personel hem hiçbir şart aranmadan hemen istihdam ediliyor hem de yüksek maaş yanı sıra aynı zamanda kalacak yer imkanı da sunuluyor. Bu nedenle nitelikli personel alımı ve vasıflı işçi alımı için başvuru yapacak olan kişilerin işe alım şansı daha yüksek.
İŞKUR YURTDIŞI İSTİHDAM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yurt dışı ile ilgili iş ve işlemler, İl Müdürlükleri / Hizmet Merkezleri tarafından yerine getirilir.
İşverenlerin, İl Müdürlükleri / Hizmet Merkezleri ya da özel istihdam büroları kanalıyla veya kendilerinin doğrudan temin ettikleri işçilerle veya tayin ettikleri vekil arasında örneği Kurumca hazırlanan yurt dışı hizmet akdinin imzalanması ve İl Müdürlüklerine / Hizmet Merkezlerine onaylattırılması zorunludur. Bu hizmet akitlerindeki hükümler değiştirilemez. Ancak işveren, bu hizmet akdinde sayılan asgari haklar saklı kalmak kaydıyla işçinin götürüleceği ülkede geçerli olan çalışma koşulları ile ilgili bilgileri işçiye sunar.
Kuruma intikal eden yurt dışı işgücü istemlerinin karşılanabilmesi için İl Müdürlükleri / Hizmet Merkezleri mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı olmamak kaydıyla gerekli tedbirleri almak konusunda yetkilidir.