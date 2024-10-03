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Avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de!

Avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Hukuki yardımlar, davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında avukatlara ödenecek yeni ücretler belli oldu. Böylece ortalama yüzde 61 ila 102,35 oranında bir artış gerçekleşti. İşte avukatlık ücretleri...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 01:21 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 01:21
Avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete’de!

Milyonlarca avukatı yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hukuki yardımlar, davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında avukatlara ödenecek yeni ücretler belirlendi.

Avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete’de!

YÜZDE 102 ZAM
Avukatlık Kanunu 35. madde uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 15.800 TL'den 32.000 TL'ye çıkarılarak yüzde 102,53 oranında artış gerçekleştirildi.

ÖZEL KİŞİ VE TÜZEL KİŞİLERİN SÖZLEŞMELİ AVUKATLARINA ÖDEYECEKLERİ AYLIK ÜCRET 25.000 TL
Özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti ayrı bir bent olarak düzenlenerek 25.000 TL olarak belirlendi.

Avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete’de!

SULH HUKUK MAHKEMESİ: 18 BİN LİRA
Sulh Hukuk Mahkemesinde ücret 10.700 TL'den 18.000 TL'ye çıkarılarak yüzde 68 oranında artış sağlandı.

Yine Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davalar için yüzde 68 artış oranı ile yeni maktu ücret 13.500 TL olarak tespit edildi.

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