Aman dikkat! Evinizdeki bu 7 cihazın fişini çekmeyi unutmayın: Yoksa...

Şimdi paylaşacağımız ev aletleri dikkat edilmediğinde hem yangın riski oluşturuyor hem de enerji israfına yol açıyor. Bu nedenle her kullanım sonrasında bu cihazların fişlerini çekmek azami derecede önemli. Böylece hem güvenliğinizi artırabilir hem de elektrik faturanızı düşürebilirsiniz.