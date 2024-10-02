Aman dikkat! Evinizdeki bu 7 cihazın fişini çekmeyi unutmayın: Yoksa...

Şimdi paylaşacağımız ev aletleri dikkat edilmediğinde hem yangın riski oluşturuyor hem de enerji israfına yol açıyor. Bu nedenle her kullanım sonrasında bu cihazların fişlerini çekmek azami derecede önemli. Böylece hem güvenliğinizi artırabilir hem de elektrik faturanızı düşürebilirsiniz.
Diş fırçası
Listenin ilk sırasında diş fırçası geliyor. Siz de eğer pilsiz elektrikli diş fırçaları kullanıyorsanız şarj tamamlandıktan hemen sonra fişini çekmeniz önemli. Aksi takdirde kablolarda kısa devre riski artıyor.
Isıtıcı
Her ısıtıcı prizde bırakıldığı sürece potansiyel bir tehdit taşımakta. Isıtıcılar uzun süre prizde bırakıldığında aşırı ısınma riski taşır ve yangın çıkma olasılığını artırır. Elektrik akımının sürekli olarak geçmesi cihazın içindeki bileşenleri yıpratır ve kısa devreye neden olabilir. Güvenliğinizi sağlamak için her kullanımın ardından fişini çekmek önemli.