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Aman dikkat! Evinizdeki bu 7 cihazın fişini çekmeyi unutmayın: Yoksa...

Evde kullandığımız birçok alet prizde bırakıldığında ciddi tehlike oluşturabilir. Bu nedenle ütü, tost makinesi ve saç kurutma makinesi gibi cihazların kullanımdan sonra fişinin çekilmesi azami derecede önemli. Hem enerji tasarrufu sağlamak hem de olası kazaları önlemek için bazı cihazların fişinin prizden mutlaka çekilmesi gerekiyor. Peki o cihazlar hangileri? İşte 7 maddelik liste...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 17:19 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 17:19
Aman dikkat! Evinizdeki bu 7 cihazın fişini çekmeyi unutmayın: Yoksa...

Şimdi paylaşacağımız ev aletleri dikkat edilmediğinde hem yangın riski oluşturuyor hem de enerji israfına yol açıyor. Bu nedenle her kullanım sonrasında bu cihazların fişlerini çekmek azami derecede önemli. Böylece hem güvenliğinizi artırabilir hem de elektrik faturanızı düşürebilirsiniz.

Aman dikkat! Evinizdeki bu 7 cihazın fişini çekmeyi unutmayın: Yoksa...

Diş fırçası

Listenin ilk sırasında diş fırçası geliyor. Siz de eğer pilsiz elektrikli diş fırçaları kullanıyorsanız şarj tamamlandıktan hemen sonra fişini çekmeniz önemli. Aksi takdirde kablolarda kısa devre riski artıyor.

Aman dikkat! Evinizdeki bu 7 cihazın fişini çekmeyi unutmayın: Yoksa...

Isıtıcı

Her ısıtıcı prizde bırakıldığı sürece potansiyel bir tehdit taşımakta. Isıtıcılar uzun süre prizde bırakıldığında aşırı ısınma riski taşır ve yangın çıkma olasılığını artırır. Elektrik akımının sürekli olarak geçmesi cihazın içindeki bileşenleri yıpratır ve kısa devreye neden olabilir. Güvenliğinizi sağlamak için her kullanımın ardından fişini çekmek önemli.

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