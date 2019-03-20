ABD'den F-35 açıklaması: Türkiye'ye 2 F-35 uçağı daha yolda | F-35 savaş uçaklarının özellikleri nelerdir?
ABD Savunma Bakanlığına bağlı Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Program Ofisi Sözcüsü Joe DellaVedova, iki F-35 uçağının daha Türkiye'ye teslim edilerek Teksas'taki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne eğitim için gönderilmek üzere son hazırlıklarının yapıldığını söyledi. Peki, Türkiye'nin üretici ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının özellikleri nelerdir? İşte F-35 savaş uçağıyla ilgili detaylar...
Türkiye'nin şu anda Luke Hava Üssü'nde iki F-35A uçağının bulunduğunu belirten DellaVedova, "İki uçağın daha Luke'a gitmesi için son hazırlıkları yapılıyor. Şimdilik ilk teslim alınan iki uçağın ise Türkiye'ye kasımda gönderilmesi planlanıyor." dedi.
DellaVedova, "Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Türk F-35 personelinin devam eden eğitimleri dahil Türkiye'nin F-35 programının ilerleyişi aksi söylenmedikçe aynen devam edecek." ifadesini kullandı.
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Sözcü DellaVedova, son hazırlıkları yapılan iki uçağı Türkiye'nin ne zaman teslim alacağına dair spesifik bir tarih vermezken, iki uçak gelecek haftalarda Türkiye'ye teslim edilecek.
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Kaynaklar, uçağın son hazırlıkları, teknik durumlar, hava koşuları ve uçuş programı gibi faktörlerden dolayı teslimat için kesin bir gün belirtilmediğine dikkati çekiyor.
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Teslim edilen F-35 uçakları eğitim için Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Türk Hava Kuvvetleri personelinin kontrolüne verilecek.
Program koşullarına göre, uçakların ABD'de 1 ila 2 yıl eğitim uçuşlarını tamamladıktan sonra Türkiye'ye gönderilmesi gerekiyor.
Türkiye şu anda Türk pilotlarının uçurduğu iki F-35 uçağını geçen yıl haziran ayında teslim almıştı.