ABD'den F-35 açıklaması: Türkiye'ye 2 F-35 uçağı daha yolda | F-35 savaş uçaklarının özellikleri nelerdir?

Türkiye'nin şu anda Luke Hava Üssü'nde iki F-35A uçağının bulunduğunu belirten DellaVedova, "İki uçağın daha Luke'a gitmesi için son hazırlıkları yapılıyor. Şimdilik ilk teslim alınan iki uçağın ise Türkiye'ye kasımda gönderilmesi planlanıyor." dedi.

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