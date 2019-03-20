Bakanlık tek tek açıkladı: İşte asılsız iddialara karşı gerçekler!

Kitapçıkta "Tarım konusu, günlük siyasi söylemlere malzeme edilemeyecek kadar insani ve önemli bir konudur. Fakat buna rağmen, kamuoyunda, bazı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında, Bakanlığımız politikalarıyla alakalı gerçek dışı iddialara yer verilmiştir. Bu türden iddialar vatandaşlarımızın algısını bilinçli olarak yönlendirmeye yönelik girişimlerdir. Hazırlanan bu kitapçıkla, vatandaşlarımızın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması amaçlanmaktadır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur…" ifadelerine yer yer verildi.