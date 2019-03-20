Bakanlık tek tek açıkladı: İşte asılsız iddialara karşı gerçekler!
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Kamuoyunda gündeme gelen asılsız iddialar ve gerçekler" başlığı ile yayınladığı bir döküman ile, vatandaşların algısını bilinçli olarak yönlendirmeye yönelik çabalara karşı gerçekleri paylaştı...
20.03.2019 21:37
- Son Güncelleme: 20.03.2019 21:39
Kitapçıkta "Tarım konusu, günlük siyasi söylemlere malzeme edilemeyecek kadar insani ve önemli bir konudur. Fakat buna rağmen, kamuoyunda, bazı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında, Bakanlığımız politikalarıyla alakalı gerçek dışı iddialara yer verilmiştir. Bu türden iddialar vatandaşlarımızın algısını bilinçli olarak yönlendirmeye yönelik girişimlerdir. Hazırlanan bu kitapçıkla, vatandaşlarımızın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması amaçlanmaktadır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur…" ifadelerine yer yer verildi.
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