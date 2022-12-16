Başkan Erdoğan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi açılışında konuştu

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesini 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe günlük geri üretimini ise 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe çıkaracak 2. fazın açılış töreninde önemli açıklamalar bulundu. Türkiye'nin enerji hizmetiyle dünyada 17. büyük arza sahip ülke olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Ülkemizi doğal gaz keşfi ve işletmesinin yanında depolama alanında da güvenli hale getirene kadar yatırımlarımız sürecek." dedi. Trakya bölgesinin enerjide merkez olacağına dikkat çeken Erdoğan, "2053 yılında birincil kaynaklardan dışa bağımlılığımızı yüzde 71'den yüzde 13'e indirecek şekilde belirledik." ifadelerini kullandı.