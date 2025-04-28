Avrupa’da elektrikler neden kesildi? Elektrikler ne zaman gelecek? Açıklama geldi! İspanya, Portekiz, Fransa, Belçika...

Şirket yetkilileri, elektrik akışının kademeli olarak yeniden sağlanmaya başladığını vurgularken, şebekenin tam kapasiteyle ve stabil bir şekilde çalışmasının bir haftayı bulabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, İspanyol yetkililer Portekizli operatör REN'in ortaya koyduğu bu hava olayları tezine ilişkin henüz resmi bir değerlendirme yapmadı. Madrid yönetimi kesintilerin nedenine ilişkin kapsamlı bir teknik inceleme ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

🌪️ ATMOSFERİK TİTREŞİM NEDİR, NASIL OLUŞUR, NASIL ZARAR VERİR? Elektrik şebekelerinde yaşanan büyük çaplı kesintilerde zaman zaman duyulan terimlerden biri de "atmosferik titreşim" (İngilizcesi: Aeolian Vibration veya Atmospheric Vibration) oluyor. 28 Nisan 2025'te İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintisinin sebepleri arasında da bu terim öne çıktı.

🌬️ ATMOSFERİK TİTREŞİM NEDİR? Atmosferik titreşim, rüzgar, ani sıcaklık değişimi veya hava akımlarının, özellikle yüksek gerilimli enerji nakil hatlarında oluşturduğu sürekli küçük titreşimler ve dalgalanmalar anlamına gelir. Bu titreşimler görünmezdir ama kabloları ince ince titreştirerek zamanla zarar verir.