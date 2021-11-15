“Casusluk” iddiasıyla tutuklanan İsrailli çiftle ilgili flaş detaylar ortaya çıktı

Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre Modri ve Natalie O. çiftinin Türkiye'ye 4 Kasım'da İstanbul üzerinden havalimanından giriş yaptıkları, dünyaca ünlü bir otel zincirinin Taksim merkezindeki şubesinde konakladıkları ve kentin pek çok noktasından yüzlerce kare fotoğraf ve video çektikleri öğrenildi.

