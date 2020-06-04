Salgın sürecinde 48 saatte yapılmıştı... Cennet koydaki kaçak villanın yıkımı tamamlandı
Son dakika haberi... Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kekova Koyu'nda, koruma altındaki birinci derece doğal sit alanında, koronavirüs salgını sürecinde, 48 saatte yapılan kaçak villa, sahibi tarafından yıkıldı. Ayrıca, villa için Demre Belediyesi tarafından Demre Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı ve belediyenin ilk encümen toplantısında burası için cezai işlem uygulamasının beklendiği öğrenildi.
Demre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri gözetiminde 11 Mayıs Pazartesi günü kaçak villayı mühürledi. Mühürlemenin ardından Demre Belediyesi daimi encümeni, villanın birinci derecede korunması gereken doğal kültür varlığı olan birinci derecede doğal sit alanına inşa edildiği için yıkılmasına karar verdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villa için beyana dayanılarak alınan Yapı Kayıt Belgesi de iptal edildi.
48 SAATTE TAMAMLANDI
48 saatte yapılan, yapımından 10 gün sonra yine yaptıranlar tarafından yıkılmaya başlanan kaçak villanın Koyun Adası karşısındaki arazisi, 1990 yılında H.E.İ.'ye satıldı. Zilyetlik olan arazi, içindeki 98,50 metrelik yapı ile beraber 1304 metrekarelik büyüklüğe sahip. H.E.İ., yapılaşmanın kesinlikle yasak olduğu yere beyana dayalı olarak 7 Kasım 2018 tarihinde yapı kayıt belgesi aldı. H.E.İ., 6 Nisan 2020 tarihinde ise noter kanalıyla araziyi M.A.'ya devretti.