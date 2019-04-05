Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için hazır

"En kutsal varlığınız olan canınızı, yüce Türk milleti ve aziz vatanımız uğrunda gerektiğinde seve seve feda edeceğinize inancımız tamdır. Birlik ve beraberlik içinde, 'Anadolu'da aynı güneşin altında yaşayan herkes birinci sınıf vatandaşımızdır' anlayışıyla, 'halkımıza hizmetin hakka hizmet' bilincinde olarak, birleştirici ve kucaklayıcı olarak vatandaşımızın yanında yer alıyoruz. Her türlü terör ve şer odağına karşı mücadele edeceksiniz. Bu hizmet doğrultusunda canlarınızı milletimizin bekasına, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine, şanlı bayrağımıza, şehitlerimizin kanıyla sulanan aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğüne adayacağınızdan şüphemiz yoktur."