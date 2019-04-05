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Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için hazır

İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığında, Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'na katılan 1027 uzman erbaş, 20 haftalık kursun ardından düzenlenen törenle mezun oldu.

05.04.2019 18:25 - Son Güncelleme: 05.04.2019 18:28
Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için hazır

Yeni Foça Jandarma Komanda TMH Okul Komutanlığında düzenlenen törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, jandarma komandoların, vatanına göz diken hainleri inlerinde bulup avlayacak bir şahin gibi yetiştiklerini ifade etti.

Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için hazır

Komandoların tarihe mal olan kahramanlar gibi dağları, dereleri, tepeleri teröristlere dar edeceğine inandığını dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için hazır

"En kutsal varlığınız olan canınızı, yüce Türk milleti ve aziz vatanımız uğrunda gerektiğinde seve seve feda edeceğinize inancımız tamdır. Birlik ve beraberlik içinde, 'Anadolu'da aynı güneşin altında yaşayan herkes birinci sınıf vatandaşımızdır' anlayışıyla, 'halkımıza hizmetin hakka hizmet' bilincinde olarak, birleştirici ve kucaklayıcı olarak vatandaşımızın yanında yer alıyoruz. Her türlü terör ve şer odağına karşı mücadele edeceksiniz. Bu hizmet doğrultusunda canlarınızı milletimizin bekasına, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine, şanlı bayrağımıza, şehitlerimizin kanıyla sulanan aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğüne adayacağınızdan şüphemiz yoktur."

Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için hazır

"Çözülme başladı"

Vatana güzel evlatlar yetiştiren fedakar ailelere de teşekkür ettiğini dile getiren Çetin, terörle mücadelenin, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla gece-gündüz, yaz-kış demeden devam ettiğini dile getirdi.

Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için hazır

Jandarma teşkilatının binlerce şehit vererek terörle mücadeleyi ara vermeden sürdürdüğüne işaret eden Çetin, "PKK terör örgütünün her yerde inlerine girilmiş, teröristlerde korku ve panik başlamıştır. Örgütten kaçışlar ve firarlar artmıştır. Terör örgütlerine katılım da son 30 yılın en düşük seviyesine inmiştir. Artık terör örgütüne katılım durmuş ve terör örgütünde çözülme başlamıştır. İşte bu zaferi sağlayan, bu başarıyı kazananlar buradaki kahraman gençlerimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

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