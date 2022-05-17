Adana'da su borusu patladı! Asfalt çöktü sokaklar göle döndü
Adana sokakları göle döndü... CHP'li Zeydan Karalar yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü. Bu sırada yoldan geçen özel halk otobüsü ve bir motosiklet, yaklaşık bir metre derinlikteki su dolu çukura düştü. Olayda yaralanan olmazken, bazı iş yerlerini de su bastı. İşte görüntüler...
17.05.2022 09:02 - Son Güncelleme: 17.05.2022 09:23
Borunun patlamasıyla asfalt çökerken, bulvar ve ara sokaklar su altında kaldı. Mustafa Ayhan Ballı yönetimindeki 01 J 0218 plakalı özel halk otobüsü, asfaltın çökmesi sonucu oluşan içi su dolu çukura düştü.