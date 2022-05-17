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Adana'da su borusu patladı! Asfalt çöktü sokaklar göle döndü

Adana sokakları göle döndü... CHP'li Zeydan Karalar yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü. Bu sırada yoldan geçen özel halk otobüsü ve bir motosiklet, yaklaşık bir metre derinlikteki su dolu çukura düştü. Olayda yaralanan olmazken, bazı iş yerlerini de su bastı. İşte görüntüler...

17.05.2022 09:02 - Son Güncelleme: 17.05.2022 09:23
Adana’da su borusu patladı! Asfalt çöktü sokaklar göle döndü

CHP'li Zeydan Karalar yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü.

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Adana’da su borusu patladı! Asfalt çöktü sokaklar göle döndü

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvardan altından geçen içme suyu ana şebeke borusu, yüksek basınç nedeniyle patladı.

Adana’da su borusu patladı! Asfalt çöktü sokaklar göle döndü

Borunun patlamasıyla asfalt çökerken, bulvar ve ara sokaklar su altında kaldı. Mustafa Ayhan Ballı yönetimindeki 01 J 0218 plakalı özel halk otobüsü, asfaltın çökmesi sonucu oluşan içi su dolu çukura düştü.

Adana’da su borusu patladı! Asfalt çöktü sokaklar göle döndü

Diğer araçlar, çukurda mahsur kalan otobüsün etrafından geçmeye devam etti. İş yerine gitmek için motosikletiyle yola çıkan baklava ustası Bayram Gültekin, çukurda mahsur kalan otobüsün yanından geçmek istediği sırada yolda bir kez daha göçük oluştu.

Adana’da su borusu patladı! Asfalt çöktü sokaklar göle döndü

Yaklaşık 3 metre genişliğe ulaşan su dolu çukura motosikletiyle düşen Gültekin, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıktı.

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