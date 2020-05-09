Bilim Kurulu Üyesi Tezer'den kritik uyarı: Kuralları sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Tezer, "Her şey bu kadar iyi giderken bize düşen kuralları sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz olur, 3'ncü dalga bile görülebilir, kaldı ki 2'nci dalganın görüldüğü ülkeler de örnek olarak karşımızda var. Bu neye sebep olur? Motivasyonumuzun kırılmasını, herkesin moralinin bozulmasını, iş yükünün devamını, yeni kuralların, kısıtlamaların alınmasını sağlayabilir. O yüzden birazcık daha dişimizi sıkmamız gerekiyor" uyarısını yaptı.