Bilim Kurulu Üyesi Tezer'den kritik uyarı: Kuralları sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz olur
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, sokakta görülen kalabalıklar ile ilgili, "Belki rakamların iyiye gitmesi, insanlarda artık bittiği algısını oluşturuyor. Bitmedi. Her şey bu kadar iyi giderken bize düşen kuralları sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz olur, 3'ncü dalga bile görülebilir" uyarısında bulundu. Tezer, "Şu anki dönem aslında birinci dönem kadar, belki daha da önemli bir dönem; çünkü yakalamış olduğunuz istikrarı sürdürmeniz gereken dönem. 'Evde kal Türkiye' demenin bence en önemli olduğu günlerden biri" dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. Tezer, son iki hafta vaka sayılarında ciddi bir istikrar yakalandığını, test sayılarının yüksekliğine karşılık pozitif vaka sayılarında azalma yaşandığını ve bunun sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Ancak sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından cadde ve sokaklarda büyük yoğunluk yaşandığına ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Tezer, bu durumun vaka sayılarında artışa neden olabileceğine işaret etti.
Prof. Dr. Tezer, "Sürekli duyurularımıza, daha dikkat etmemiz gereken dönemlerin olduğunu bildirmemize rağmen sokaklar kalabalık. Sanki yazın okullar tatilmiş, insanlar sokaklara çıkmış gibiler. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Bizim sosyal mesafemize dikkat etmemiz, kalabalığa girmememiz gerekiyor, hala evde kalmamız gerekiyor.
'2'NCİ DALGA, HATTA 3'NCÜ DALGA GÖRÜLEBİLİR'
Türkiye'de günlük vaka sayılarının hala dört basamaklı olduğunu, normalleşme süreci için günlük vaka sayılarının önce 3, ardından 2 basamaklı sayılara düşmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Tezer, sokaklardaki kalabalığın böyle devam etmesi halinde 2'nci dalga riskinin olduğunu vurgulardı.
Prof. Dr. Tezer, "Her şey bu kadar iyi giderken bize düşen kuralları sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz olur, 3'ncü dalga bile görülebilir, kaldı ki 2'nci dalganın görüldüğü ülkeler de örnek olarak karşımızda var. Bu neye sebep olur? Motivasyonumuzun kırılmasını, herkesin moralinin bozulmasını, iş yükünün devamını, yeni kuralların, kısıtlamaların alınmasını sağlayabilir. O yüzden birazcık daha dişimizi sıkmamız gerekiyor" uyarısını yaptı.