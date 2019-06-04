Atatürk Barajı'nın doluluk oranı son 7 yılın zirvesinde

Aydın, şöyle devam etti: "Bu yıl havzada etkili olan yağışlar sayesinde barajın su seviyesi geçen yıla göre 530 kotundan 538 kotunu aşmış durumdadır. Su seviyesinin bu kota ulaşması sevindiricidir. Atatürk Barajı'nda doluluk oranı yüzde 95'e yaklaştı. Barajdaki bu doluluk oranı, son 7 yılın en yüksek seviyesidir. Bölgenin içme suyu ihtiyacını uzun süre bu barajımız karşılamaya devam edecektir. Yıllık ortalama su akışı 26 milyar 654 milyon metreküp olan Atatürk Barajı, 48,7 milyar metreküp su depolama hacmine sahip. Bu miktardaki su, Türkiye'nin 7 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteyi ifade ediyor."