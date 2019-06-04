Atatürk Barajı'nın doluluk oranı son 7 yılın zirvesinde

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Atatürk Barajı'nın doluluk seviyesinin yüzde 95'e yaklaştığını açıkladı. Aydın, "Barajdaki bu doluluk oranı, son 7 yılın en yüksek seviyesidir." dedi.
Atatürk Barajı'nın doluluk oranı son 7 yılın zirvesinde04.06.2019 13:03
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