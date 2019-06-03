16 milyon İstanbullu'ya Binali Yıldırım'dan müjdeler! Elektriğe, doğal gaza indirim
Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yeni projelerini açıkladı. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Bu vaadler gibi bir çok vaadi Türkiye'ye hizmet yolunda gerçekleştirdik. İstanbul'da da yaptıklarımızın fazlası için çalışıyoruz. İstanbul, 23 Haziran bayramından sonra geleceğe yürüyecek." ifadesini kullandı.
03.06.2019 23:50
- Son Güncelleme: 04.06.2019 00:09
GENÇLERE YARI ZAMANLI İŞ
50.000 gencimize yarı zamanlı (part time) çalışma imkanı sağlayacağız. Bir yandan onların aile bütçesini rahatlatıp bir yandan da kariyerlerine yön vermeleri için imkan tanıyacağız.
ÖĞRENCİLERE ÜCRETLİ STAJ
Staj imkanı bulamayan her öğrencimizin staj yapmasını sağlayacağız. İBB bünyesinde ve özel sektörde gençlerimiz için öğrencilik ve iş öncesi ücretli staj programı oluşturacağız.
SOKAKLAR IŞIL IŞIL VE GÜVENLİ OLACAK
Güvenlik açısından caydırıcı, sosyal hayat ve yaşam kalitesi açısından devrim niteliği taşıyan aydınlık ve kameralı sokak sistemini başlatacağız.
ENGELLİLERE 1 HAFTA ÜCRETSİZ TATİL
İstanbul'daki 180 bin engelli ve ailesinin hayatını güzelleştireceğiz. Her yıl 25 bin ihtiyaç sahibi engelli ailesinin en az bir hafta yararlanacağı biçimde İBB Yaz Kampları düzenleyeceğiz. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin tatil özlemini gidereceğiz.
EV KADINLARINA ÜRETİM DESTEĞİ
Ev kadınlarımızı üretime katacağız. Kadınlarımızın el emeği göz nuru işlerini İBB'nin ilgili birimlerinde satışa sunacağız. Aile bütçelerine katkı sağlayacağız.