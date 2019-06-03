16 milyon İstanbullu'ya Binali Yıldırım'dan müjdeler! Elektriğe, doğal gaza indirim

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yeni projelerini açıkladı. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Bu vaadler gibi bir çok vaadi Türkiye'ye hizmet yolunda gerçekleştirdik. İstanbul'da da yaptıklarımızın fazlası için çalışıyoruz. İstanbul, 23 Haziran bayramından sonra geleceğe yürüyecek." ifadesini kullandı.

03.06.2019 23:50 - Son Güncelleme: 04.06.2019 00:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





