Başkan Erdoğan’ın NATO Sekreteri Stoltenberg ile görüşmesi İsveç basınında! Panik başlıklara yansıdı: Türkiye terörle mücadele yasasını yetersiz buluyor

Başkan Erdoğan ve Stoltenberg arasında gerçekleşen görüşme İsveç'in NATO üyeliği de ele alındı. Görüşmede, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe, yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı ifade edildi.