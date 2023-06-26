Başkan Erdoğan’ın NATO Sekreteri Stoltenberg ile görüşmesi İsveç basınında! Panik başlıklara yansıdı: Türkiye terörle mücadele yasasını yetersiz buluyor
Başkan Erdoğan, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Kritik görüşmede ele alınan konulardan biri de İsveç'ti. Başkan Erdoğan'ın İsveç'teki terör yasası ile ilgili "Türkiye'ye değil, esasen NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiği"ne ilişkin sözleri ülke basınında geniş yer kapladı. Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşete taşıyan İsveç basını, Türkiye'nin terörle mücadele yasasını yetersiz bulduğunu yazdı.
26.06.2023 09:09 - Son Güncelleme: 26.06.2023 09:09
İsveç'te tek gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği görüşme. Başkan Erdoğan'ın o sözleri İsveç basınında yankılandı.
Başkan Erdoğan ve Stoltenberg arasında gerçekleşen görüşme İsveç'in NATO üyeliği de ele alındı. Görüşmede, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe, yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı ifade edildi.
Bu sözler İsveç basınında yankılandı. Sydvendskan'da yer alan haberde, Başkan Erdoğan'ın yeni yasayı 'anlamsız' bulduğu ifade edildi.