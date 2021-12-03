Atak helikopterine 20 mm yerli burun topu! 2022’de entegre edilecek

Türkiye'nin kendi milli piyade tüfeğini üretemeyen bir ülkeden tamamen yerli ve milli olarak kendi silahını tasarlayıp üretebilen ve bunu ihraç edebilen bir ülke konumuna geldiğine dikkati çeken Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Sektörün ihtiyaçlarının yanında güvenlik kuvvetlerimizin daha yüksek kalibreli 12,7 ve üzerindeki silahlarını da firmalarımız şu anda üretebiliyorlar. Tabii silah sanayisinin gelişmesindeki en önemli avantajlarımızdan bir tanesi bu alanda özel sektörün ciddi bir oyuncu olarak devreye girmesiyle başladı. Özel sektörün dinamizmi, özel sektörün piyasada yer tutma azmi ve kendi imkanlarını kullanarak sıfırdan ürün geliştirme kabiliyetleri Türkiye'nin gücünü arttırmaya devam ediyor."