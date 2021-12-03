Atak helikopterine 20 mm yerli burun topu! 2022'de entegre edilecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Düzce 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Avrupa'nın en büyük entegre silah üretim tesisi Sarsılmaz Silah Fabrikası ile aynı yerleşkedeki TR Mekatronik Sistemler'i ziyaret etti. Bakan Varank, Düzce'de Sarsılmaz Silah Fabrikası ile TR Mekatronik'i ziyaretinde, milli imkanlarla geliştirilen 20 milimetrelik 3 namlulu burun toplarının ilk atışlarının 2022'de başlayacağını belirterek, "Atak helikopterlerine entegre edildikten sonra 2022 yılı içerisinde Atak helikopterlerinin 20 milimetrelik burun toplarını ülkemizde üretmeyi başarmış olacağız." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Avrupa'nın en büyük entegre silah üretim tesisi Sarsılmaz Silah Fabrikası ile aynı yerleşkedeki TR Mekatronik Sistemler'i ziyaret etti.
Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş'in ev sahipliğindeki ziyarette Varank'a Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin eşlik etti.
"Sarsılmaz Silah Fabrikası, askeri tüfeklerden tabancaya kadar Avrupa'nın en büyük entegre silah üretim tesisi. Burayı aslında 4 sene kadar önce de ziyaret etmiştim ama bugün geldiğimde hem makine parkuruyla hem üretimdeki otomasyonuyla hem de ürün çeşitliliğiyle ne kadar geliştiğini görmüş oldum. Silah sanayisi, Türkiye'de özellikle ihracatın da artmasıyla birlikte dünyada en önde geldiğimiz sektörlerin başında gelmeye başladı. Ciddi bir ihracatımız var. Avrupa piyasasının yanında özellikle ABD'ye şu anda firmalarımız ciddi ihracat yapıyorlar. Sarsılmaz da gerek ürettiği tabancalarla gerek 5,56'dan 7,62'ye kadar piyade tüfeği üretimiyle bu sektörün en önemli oyuncularından biri."
Türkiye'nin kendi milli piyade tüfeğini üretemeyen bir ülkeden tamamen yerli ve milli olarak kendi silahını tasarlayıp üretebilen ve bunu ihraç edebilen bir ülke konumuna geldiğine dikkati çeken Varank, şu ifadeleri kullandı:
"Sektörün ihtiyaçlarının yanında güvenlik kuvvetlerimizin daha yüksek kalibreli 12,7 ve üzerindeki silahlarını da firmalarımız şu anda üretebiliyorlar. Tabii silah sanayisinin gelişmesindeki en önemli avantajlarımızdan bir tanesi bu alanda özel sektörün ciddi bir oyuncu olarak devreye girmesiyle başladı. Özel sektörün dinamizmi, özel sektörün piyasada yer tutma azmi ve kendi imkanlarını kullanarak sıfırdan ürün geliştirme kabiliyetleri Türkiye'nin gücünü arttırmaya devam ediyor."