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Omicron aşılı olanlara bulaşır mı? BioNTech kurucusu Uğur Şahin açıkladı!

Dünya 2 senedir koronavirüsle mücadele ederken açıklanan yeni varyant milyonları alarma geçirdi. DSÖ Omicron adını verdiği yeni varyant için yüksek riskli açıklamasında bulunmuştu. Peki Omicron koronavirüs aşısı olanlara bulaşır mı? Merak edilen sorunun yanıtını BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin verdi. İşte detaylar...

03.12.2021 13:57 - Son Güncelleme: 03.12.2021 13:57
Omicron aşılı olanlara bulaşır mı? BioNTech kurucusu Uğur Şahin açıkladı!

ABD'li Pfizer firmasıyla birlikte corona virüse kaşı bir mRNA aşısı geliştiren Alman BioNTech şirketinin kurucuları olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Reuters tarafından düzenlenen çevrimiçi konferansta konuştu.

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Omicron aşılı olanlara bulaşır mı? BioNTech kurucusu Uğur Şahin açıkladı!

Uğur Şahin'in açıklamalarından satır başları;

"Çok sayıda uğramış bir mutasyona uğramış bir varyanta sahibiz. Omicron'un antikorlardan kaçabileceğini düşünüyor. Aşılanmış insanları ve daha önce Covid geçiren insanları enfekte edebilir. Bu durum açık. Ama yeni varyantın, aşılı insanlarda ciddi hastalığa neden olabileceği açık değil.

Omicron aşılı olanlara bulaşır mı? BioNTech kurucusu Uğur Şahin açıkladı!

Aşıların insanları ciddi hastalığa karşı koruyacağını umuyorum.

Omicron aşılı olanlara bulaşır mı? BioNTech kurucusu Uğur Şahin açıkladı!

Şu anda, yeni varyantın gerçek dünyadaki sonuçlarının birkaç haftaya çıkmasını bekkliyoruz.

Omicron aşılı olanlara bulaşır mı? BioNTech kurucusu Uğur Şahin açıkladı!

En önemli gerçek şu ki aşıların tüm varyantların neden olduğu ciddi hastalığa karşı koruma sağlayacak düzeyde. Ancak, Pfizer/BionTech aşısını gerekirse uyarlayıp gelecek yıın başında piyasaya sürebiliriz."

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