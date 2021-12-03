Omicron aşılı olanlara bulaşır mı? BioNTech kurucusu Uğur Şahin açıkladı!

Uğur Şahin'in açıklamalarından satır başları;

"Çok sayıda uğramış bir mutasyona uğramış bir varyanta sahibiz. Omicron'un antikorlardan kaçabileceğini düşünüyor. Aşılanmış insanları ve daha önce Covid geçiren insanları enfekte edebilir. Bu durum açık. Ama yeni varyantın, aşılı insanlarda ciddi hastalığa neden olabileceği açık değil.