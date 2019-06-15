İBB'den makam aracı iddialarına anlamlı cevap!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı olarak yapılan açıklamada, "5 bin 462 kilometre yüzölçüme ve 16 milyona yakın nüfusa sahip, 7 gün 24 saat yaşayan dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'a en iyi şekilde hizmet etmek için görev icabı gerekli tüm araçları kullanmaktadır. İstanbulluların huzur ve refahı için şehrin her noktasında alt yapıdan üst yapıya hayatın her alanında gönül belediyeciliği anlayışıyla ve bir ibadet aşkıyla hizmetler kesintisiz sürdürülmektedir." denildi.