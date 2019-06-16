CHP'li Ekrem İmamoğlu vaat ediyor ama zaten hepsi yapıldı
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bulunduğu vaatler zaten hayata geçirilmiş durumda... İşte CHP'nin "yapacağız" dediği ancak aslında yıllardır vatandaşa sunulan hizmetler.
CHP'NİN "YAPACAĞIZ" DEDİĞİ: Gençler için yüzme havuzu ve kapalı spor salonları… Gençlik merkezleri…
ZATEN YAPILDI: İBB kapsamında 45 ayrı spor salonu ve 30'dan fazla yüzme havuzu gençlere ücretsiz olarak hizmet veriyor. 21 spor tesisinde fizyoterapist ve psikolog eşliğinde görme, zihinsel, bedensel ve işitme engelli gençler hizmet alıyor. Bunun dışında yüzlerce açık hava spor alanları da genç yaşlı herkesin kullanımına açık. Bunların yanında futbol akademi kampı, spor liselerine hazırlık imkanı, yaz kampları, spor okulları vb. gençlere hizmet sunuyor.
CHP'NİN "YAPACAĞIZ" DEDİĞİ: 500.000 öğrencinin kırtasiye ve üniforma masraflarını karşılama...
ZATEN YAPILDI: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilkokul, ortaokul, lise ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim gören şehit çocuğu, yetim, ihtiyaç sahibi, öksüz ve engelli öğrencilere yaptığı nakit, ve okul malzemesi yardımları yıllardır devam ediyor.