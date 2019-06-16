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CHP'li Ekrem İmamoğlu vaat ediyor ama zaten hepsi yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bulunduğu vaatler zaten hayata geçirilmiş durumda... İşte CHP'nin "yapacağız" dediği ancak aslında yıllardır vatandaşa sunulan hizmetler.

16.06.2019 17:12 - Son Güncelleme: 16.06.2019 17:23
CHP'li Ekrem İmamoğlu vaat ediyor ama zaten hepsi yapıldı

İşte CHP'nin "yapacağız" dediği ancak aslında yıllardır vatandaşa sunulan hizmetler…

CHP'li Ekrem İmamoğlu vaat ediyor ama zaten hepsi yapıldı

CHP'NİN "YAPACAĞIZ" DEDİĞİ: Gençler için yüzme havuzu ve kapalı spor salonları… Gençlik merkezleri…

ZATEN YAPILDI: İBB kapsamında 45 ayrı spor salonu ve 30'dan fazla yüzme havuzu gençlere ücretsiz olarak hizmet veriyor. 21 spor tesisinde fizyoterapist ve psikolog eşliğinde görme, zihinsel, bedensel ve işitme engelli gençler hizmet alıyor. Bunun dışında yüzlerce açık hava spor alanları da genç yaşlı herkesin kullanımına açık. Bunların yanında futbol akademi kampı, spor liselerine hazırlık imkanı, yaz kampları, spor okulları vb. gençlere hizmet sunuyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu vaat ediyor ama zaten hepsi yapıldı

CHP'NİN "YAPACAĞIZ" DEDİĞİ: Bölgesel İstihdam Ofisleri, İSMEK ve Kent Enstitüleri ile gençlere istihdam…

ZATEN YAPILDI: İSMEK başta olmak üzere İBB'nin bir çok iştiraki yıllardır gençler başta olmak üzere yüz binlerce vatandaşa mesleki eğitim, istihdam ve iş kurma fırsatı sunmaya devam ediyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu vaat ediyor ama zaten hepsi yapıldı

CHP'NİN "YAPACAĞIZ" DEDİĞİ: Spor tesisi bulunmayan ilçelerde E-Spor Kulübü…

ZATEN YAPILDI: İBB'nin envanterindeki 100'e yakın spor salonunun yanı sıra her AK Parti yönetimindeki ilçede en az bir spor salonu bulunuyor. Üstelik e-spor kulüpleri de hizmet veriyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu vaat ediyor ama zaten hepsi yapıldı

CHP'NİN "YAPACAĞIZ" DEDİĞİ: 500.000 öğrencinin kırtasiye ve üniforma masraflarını karşılama...

ZATEN YAPILDI: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilkokul, ortaokul, lise ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim gören şehit çocuğu, yetim, ihtiyaç sahibi, öksüz ve engelli öğrencilere yaptığı nakit, ve okul malzemesi yardımları yıllardır devam ediyor.

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