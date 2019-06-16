CHP'li Ekrem İmamoğlu vaat ediyor ama zaten hepsi yapıldı

CHP'NİN "YAPACAĞIZ" DEDİĞİ: Bölgesel İstihdam Ofisleri, İSMEK ve Kent Enstitüleri ile gençlere istihdam…

ZATEN YAPILDI: İSMEK başta olmak üzere İBB'nin bir çok iştiraki yıllardır gençler başta olmak üzere yüz binlerce vatandaşa mesleki eğitim, istihdam ve iş kurma fırsatı sunmaya devam ediyor.