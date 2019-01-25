ASELSAN Mehmetçik için üretti! Artık karlı dağlarda...

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Hakkari'nin Irak sınırında görev yapan Mehmetçik, zorlu coğrafya ve kış şartlarına rağmen bin 860 rakımlı Şehitler İrfan ve Tunahan Modüler Üs Bölgesi'nde gece gündüz vatan nöbeti tutuyor.
25.01.2019 18:22
- Son Güncelleme: 25.01.2019 18:24
Hakkari'nin Irak sınırında görev yapan Mehmetçik, zorlu coğrafya ve kış şartlarına rağmen bin 860 rakımlı Şehitler İrfan ve Tunahan Modüler Üs Bölgesi'nde gece gündüz vatan nöbeti tutuyor.
Yüksekova ilçesinin Dağlıca bölgesinde 7 gün 24 saat görevinin başında olan Mehmetçik, bir yandan PKK'lı teröristlerle mücadele ederken bir yandan da kaçakçılığın önünü kesiyor.
Mehmetçik, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı 7'nci Hudut Alayı Dağlıca Taburu'na bağlı Gevanakurki Tepe'de bulunan üs bölgesinde metrelerce karda ve hava sıcaklığının gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü günlerde bile kahramanca görev yapıyor.
Her türlü ikmalin hava ve kara yoluyla sağlanabildiği üs bölgesinde herhangi bir tehdit ve taciz durumunda bölge, tespit edilerek anında ateş altına alınıyor.