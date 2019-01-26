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AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

AK Parti'nin Gaziantep Belediye Başkan adayları belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AK Parti "Gaziantep Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda" Gaziantep adayları açıkladı. Peki, AK Parti Gaziantep Belediye Başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste...

26.01.2019 13:58 - Son Güncelleme: 26.01.2019 16:39
AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda adayları açıkladı. Başkan Erdoğan'ın adayları açıklamasının ardından internette "AK Parti Gaziantep'in hangi ilçesinde kimi aday gösterdi? AK Parti'nin Gaziantep ilçe belediye başkan adayları kim oldu?" gibi sorulara cevap arıyor...

AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Fatma ŞAHİN

AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

ARABAN
Mehmet Özdemir

AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

İSLAHİYE
Kemal Vural

AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

KARKAMIŞ (CUMHUR İTTİFAKI)
Mehmet Seydi Yılmaz

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