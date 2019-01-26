AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda adayları açıkladı. Başkan Erdoğan'ın adayları açıklamasının ardından internette "AK Parti Gaziantep'in hangi ilçesinde kimi aday gösterdi? AK Parti'nin Gaziantep ilçe belediye başkan adayları kim oldu?" gibi sorulara cevap arıyor...