AK Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda adayları açıkladı. Başkan Erdoğan'ın adayları açıklamasının ardından internette "AK Parti Erzurum'un hangi ilçesinde kimi aday gösterdi? AK Parti'nin Erzurum ilçe belediye başkan adayları kim oldu?" gibi sorulara cevap arıyor...