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AK Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

AK Parti'nin Erzurum Belediye Başkan adayları belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda AK Parti "Erzurum Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda" Erzurum adayları açıkladı. Peki, AK Parti Erzurum Belediye Başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste...

25.01.2019 14:20 - Son Güncelleme: 25.01.2019 15:23
AK Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda adayları açıkladı. Başkan Erdoğan'ın adayları açıklamasının ardından internette "AK Parti Erzurum'un hangi ilçesinde kimi aday gösterdi? AK Parti'nin Erzurum ilçe belediye başkan adayları kim oldu?" gibi sorulara cevap arıyor...

AK Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

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AK Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

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Ahmet YAPTIRMIŞ

AK Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

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AK Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

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