ASELSAN geliştirdi! Kod adı: SAKA! PKK'nın kabusu olacak! Sadece 500 gram

Türkiye yerli ve milli silahlarına her gün yenilerini ekliyor. SİHA'lar ile dünyanın en çok konuşulan ülkesi olan Türkiye bu sefer ASELSAN ile kendisinden söz ettirecek. ASELSAN'ın keşif ve gözetleme amaçlı geliştirdiği mikro insansız hava aracı SAKA uçuş testlerini başarıyla geçti. Sadece 500 gram olan ve özellikleri ile kendisine hayran bırakan SAKA kamuflaj cep boyutuyla kolay taşınabilmesi, kapalı mekanlar, mağara ve benzeri ortamlarda da görev yapabilecek.

18.05.2021 14:11 - Son Güncelleme: 18.05.2021 14:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





