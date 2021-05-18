ASELSAN geliştirdi! Kod adı: SAKA! PKK'nın kabusu olacak! Sadece 500 gram
Türkiye yerli ve milli silahlarına her gün yenilerini ekliyor. SİHA'lar ile dünyanın en çok konuşulan ülkesi olan Türkiye bu sefer ASELSAN ile kendisinden söz ettirecek. ASELSAN'ın keşif ve gözetleme amaçlı geliştirdiği mikro insansız hava aracı SAKA uçuş testlerini başarıyla geçti. Sadece 500 gram olan ve özellikleri ile kendisine hayran bırakan SAKA kamuflaj cep boyutuyla kolay taşınabilmesi, kapalı mekanlar, mağara ve benzeri ortamlarda da görev yapabilecek.
18.05.2021 14:11
- Son Güncelleme: 18.05.2021 14:30
ASELSAN'ın keşif ve gözetleme amaçlı geliştirdiği mikro insansız hava aracı Saka'nın uçuş testleri başarıyla gerçekleştirildi.
ASELSAN Proje Yöneticisi Yusuf Ziya Kotil, insansız hava, kara ve deniz sistemlerine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Bu kapsamda Saka Mikro İnsansız Hava Aracı Projesi'ni yürüttüklerini ifade eden Kotil, projenin yakın zamanda öz kaynaklı olarak başlatıldığını dile getirdi.
Keşif ve gözetleme amaçlı geliştirilen, 3 eksen gimballi Saka sisteminin mevcut durumda 600 gram civarında olduğunu anlatan Kotil, şöyle konuştu:
"Projenin Faz-1 çalışmaları kapsamında kendi otopilotumuzu, hava aracı itki sistemini, katlanabilir kollar ve değiştirilebilir batarya imkanı ile kompakt yapıdaki hava aracı platformunu tasarladık ve kendi yazılımlarımızı entegre ettiğimiz hava aracı ile uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdik.