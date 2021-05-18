Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un çocuğuna içirmek istediği Dimes meyve suyunda şoke eden görüntü

"GIDADA BOZULMA VAR"

Ersoy, yaptığı paylaşımlardan sonra Dimes Meyve Suları'nın sahibi Ozan Diren'in, şoförünü yollayarak içinde yabancı madde olan meyve suyu kutusunu aldırdığını açıkladı. Ersoy, "Kutuyu alıp içindekileri incelemek için laboratuvara götürdüler. Çıkacak tüm analiz raporlarını sizlerle paylaşacağım Bakalım neymiş o yaratık?" dedi.

Ersoy, Diren'in gönderdiği açıklamayı ve kendisinin buna verdiği yanıtı şöyle aktardı: