Thodex vurgununda sıcak gelişme! Firari şüpheli Rana Azap ile yazılımcı Oral Çınar yakalandı
Son dakika haberine göre kripto para borsası Thodex'le ilgili yürütülen soruşturmada şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap ile yazılımcı Oral Çınar yakalandı. İfadeleri alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer'in bu işte yalnız olmadığını, firari şüpheli şirket yöneticileriyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar. Şüpheliler dolandırıcılıktan haberdar olmadıklarını ama bu durumun Özer'in de aralarında olduğu şirket yöneticilerinin ortak planı olduğunu savundular.
18.05.2021 16:02
- Son Güncelleme: 18.05.2021 16:05
THODEX soruşturmasında yakalanan şirketin finans uzmanı Rana Azap, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Thodex soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı olan ve yakalanan şirketin finans uzmanı Rana Azap sabah saatlerinde ilk olarak Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
Rana Azap, daha sonra cumhuriyet savcısının talimatı ile ifade işlemleri için Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.
Burada ifadesi alınan Rana Azap, Gayrettepe Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından polis merkezinden alınarak tekrar adliyeye götürüldü.
Rana Azap'ın polis merkezindeki işlemleri sürerken, polis merkezinin girişinde de kendisini Rana Azap'ın nişanlısı olduğunu söyleyen bir kişinin beklediği görüldü.