Thodex vurgununda sıcak gelişme! Firari şüpheli Rana Azap ile yazılımcı Oral Çınar yakalandı

Son dakika haberine göre kripto para borsası Thodex'le ilgili yürütülen soruşturmada şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap ile yazılımcı Oral Çınar yakalandı. İfadeleri alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer'in bu işte yalnız olmadığını, firari şüpheli şirket yöneticileriyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar. Şüpheliler dolandırıcılıktan haberdar olmadıklarını ama bu durumun Özer'in de aralarında olduğu şirket yöneticilerinin ortak planı olduğunu savundular.

18.05.2021 16:02 - Son Güncelleme: 18.05.2021 16:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





