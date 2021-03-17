Artvin'de yangın felaketi! 50'ye yakın eve sıçradı
Son dakika haberine göre Artvin Yusufeli'ye bağlı Dereiçi köyünde yangın çıktı. Çıkan yangın yaklaşık 50 eve sıçrarken, itfaiye ekiplerinin bölgede söndürme çalışmaları başladı. Yangın nedeniyle can kaybı olmadığı açıklanırken, bölgeye helikopter talep edildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yusufeli ilçesine bağlı 170 haneli Dereiçi köyünde bir evde başlayan yangının diğer evlere sıçradığını belirterek, "Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." ifadelerini kullandı.
CAN KAYBI YOK, YANGIN SÜRÜYOR, HELİKOPTER TALEP EDİLDİ
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçrayan yangın devam ediyor. Yusufeli ilçe belediyesi ile Orman Müdürlüğü'nden ekiplerin müdahale ettiği yangın için tüm ilçelerden takviye itfaiye araçları köye yönlendirildi. Yangına havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri istendi.