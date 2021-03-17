Artvin'de yangın felaketi! 50'ye yakın eve sıçradı

CAN KAYBI YOK, YANGIN SÜRÜYOR, HELİKOPTER TALEP EDİLDİ

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçrayan yangın devam ediyor. Yusufeli ilçe belediyesi ile Orman Müdürlüğü'nden ekiplerin müdahale ettiği yangın için tüm ilçelerden takviye itfaiye araçları köye yönlendirildi. Yangına havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri istendi.