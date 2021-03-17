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Artvin'de yangın felaketi! 50'ye yakın eve sıçradı

Son dakika haberine göre Artvin Yusufeli'ye bağlı Dereiçi köyünde yangın çıktı. Çıkan yangın yaklaşık 50 eve sıçrarken, itfaiye ekiplerinin bölgede söndürme çalışmaları başladı. Yangın nedeniyle can kaybı olmadığı açıklanırken, bölgeye helikopter talep edildi.

17.03.2021 16:09 - Son Güncelleme: 17.03.2021 17:00
Artvin'de yangın felaketi! 50'ye yakın eve sıçradı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan ve çok sayıda eve sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Dereiçi köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Artvin'de yangın felaketi! 50'ye yakın eve sıçradı

Kısa sürede büyüyen ve çevredeki çok sayıda eve sıçrayan yangına, Orman İşletme Şefliği ile Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Öte yandan, çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Artvin'de yangın felaketi! 50'ye yakın eve sıçradı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yusufeli ilçesine bağlı 170 haneli Dereiçi köyünde bir evde başlayan yangının diğer evlere sıçradığını belirterek, "Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

Artvin'de yangın felaketi! 50'ye yakın eve sıçradı

CAN KAYBI YOK, YANGIN SÜRÜYOR, HELİKOPTER TALEP EDİLDİ
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçrayan yangın devam ediyor. Yusufeli ilçe belediyesi ile Orman Müdürlüğü'nden ekiplerin müdahale ettiği yangın için tüm ilçelerden takviye itfaiye araçları köye yönlendirildi. Yangına havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri istendi.

Artvin'de yangın felaketi! 50'ye yakın eve sıçradı

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek müdahalenin sürdüğünü söyledi. Yangında ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını açıklayan Özdemir, çok sayıda evin yandığını belirtti.