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Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile hekimlerine teşvik ödemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre aile hekimleri tavan ücretin yüzde 42'sine kadar teşvik ödemesi alacak.

25.08.2022 05:07 - Son Güncelleme: 25.08.2022 05:23
Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi ASM çalışanlarıyla ilgili teşvik ödemesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarıyla ilgili "Gözümüz aydın demeye az kaldı" paylaşımı yaparak duyurduğu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi ASM çalışanlarıyla ilgili teşvik ödemesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi ASM çalışanlarıyla ilgili teşvik ödemesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Yayımlanan yönetmeliğe göre, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42'si oranından teşvik ödemesi yapılacak.

Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi ASM çalışanlarıyla ilgili teşvik ödemesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Ancak bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süreyle yapılmayacak.

Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi ASM çalışanlarıyla ilgili teşvik ödemesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Öte yandan aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak.

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