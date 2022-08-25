Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
Aile hekimlerine teşvik ödemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre aile hekimleri tavan ücretin yüzde 42'sine kadar teşvik ödemesi alacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarıyla ilgili "Gözümüz aydın demeye az kaldı" paylaşımı yaparak duyurduğu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yayımlanan yönetmeliğe göre, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42'si oranından teşvik ödemesi yapılacak.
Öte yandan aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak.