ARŞİV | Atatürk'ün katıldığı son 19 Mayıs'tan son kare! Dönemin gazetelerinde manşet manşet 'gençlik' coşkusu

Atatürk'ün 19 Mayıs 1938'de katıldığı son Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarından kareler arşivden günyüzüne çıktı. Bahse konu fotoğraflarda Atatürk'ün manevi kızı Ülkü ile birlikte Ankara Stadı'nın şeref tribününde töreni takip ettiği görülüyor. Atatürk'e kutlamalarda Yugoslav Harbiye ve Bahriye Nazırı General Mariç eşlik ediyor. TAKVİM, Atatürk'ün katıldığı son 19 Mayıs'tan görüntüleri ve o günün gazete manşetlerindeki 'gençlik' coşkusunu sizler için derledi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümünde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı.
Bandırma Vapuru ile 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaşan Mustafa Kemal Paşa, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini de başlatıyordu. Samsun'da yakılan istiklal ateşi tüm Anadolu'yu saracak ve yaklaşık 3,5 yıl süren Milli Mücadele, 9 Eylül 1922'de düşmanın vatandan çıkartılmasıyla başarıya ulaşacaktı.
Türk milletinin kurtuluşunun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk adımı olan 19 Mayıs, Türk tarihinin özel günleri arasında yerini aldı.