CHP adayı İmamoğlu'nu canlı yayında "yıldırım" çarptı

CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım tüm sorulara tatmin edici cevaplar verirken İmamoğlu'nun canlı yayında birçok kez köşeye sıkışması soayal medyanın gündemine oturdu.