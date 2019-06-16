CHP adayı İmamoğlu'nu canlı yayında "yıldırım" çarptı
Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayında soruları yanıtladı. İmamoğlu'nun birçok soruda köşeye sıkışması ve yalana sarılması dikkatlerden kaçmadı. Türkiye'nin konuştuğu canlı yayın, sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının gündeminde canlı yayında zor anlar yaşayan ve adeta "fos" çıkan İmamoğlu vardı...
16.06.2019 23:44
- Son Güncelleme: 17.06.2019 00:06
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