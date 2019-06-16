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CHP adayı İmamoğlu'nu canlı yayında "yıldırım" çarptı

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayında soruları yanıtladı. İmamoğlu'nun birçok soruda köşeye sıkışması ve yalana sarılması dikkatlerden kaçmadı. Türkiye'nin konuştuğu canlı yayın, sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının gündeminde canlı yayında zor anlar yaşayan ve adeta "fos" çıkan İmamoğlu vardı...

16.06.2019 23:44 - Son Güncelleme: 17.06.2019 00:06
CHP adayı İmamoğlu'nu canlı yayında yıldırım çarptı

CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım tüm sorulara tatmin edici cevaplar verirken İmamoğlu'nun canlı yayında birçok kez köşeye sıkışması soayal medyanın gündemine oturdu.

CHP adayı İmamoğlu'nu canlı yayında yıldırım çarptı

İŞTE SOSYAL MEDYANIN GÖZÜNDEN YILDIRIM-İMAMOĞLU ORTAK CANLI YAYINI...

CHP adayı İmamoğlu'nu canlı yayında yıldırım çarptı
CHP adayı İmamoğlu'nu canlı yayında yıldırım çarptı
CHP adayı İmamoğlu'nu canlı yayında yıldırım çarptı
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