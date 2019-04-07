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AK Parti'den son dakika açıklaması: İşte 2019 İstanbul seçim sonuçlarında son durum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz canlı yayında İstanbul yerel seçim sonuçlarına ilişkin son durumu paylaştı. İşte İstanbul'da itiraz süreci dahilinde gelinen son nokta...

07.04.2019 16:41 - Son Güncelleme: 07.04.2019 17:17
AK Parti'den son dakika açıklaması: İşte İstanbul seçim sonuçlarında son durum


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerindeki itiraz sonuçlarına dair son dakika açıklamasında bulundu.

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AK Parti'den son dakika açıklaması: İşte İstanbul seçim sonuçlarında son durum

Yavuz, YSK'dan alınına resmi rakamları ilçe ilçe açıkladı ve Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun arasındaki farkta son durumu grafiklerle açıkladı...

AK Parti'den son dakika açıklaması: İşte İstanbul seçim sonuçlarında son durum

İşte İstanbul'da son durum...

AK Parti'den son dakika açıklaması: İşte İstanbul seçim sonuçlarında son durum
AK Parti'den son dakika açıklaması: İşte İstanbul seçim sonuçlarında son durum
AK Parti'den son dakika açıklaması: İşte İstanbul seçim sonuçlarında son durum
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