Annesinin kafasını kesen Ali Sayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Sayan'ın annesi Havva Sayan kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? BAĞCILAR'DA CİNAYET VİDEOSU KAN DONDURDU!
Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir önceki gün evlat vahşeti yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ali Sayan annesini önce bıçakladı daha sonra kafasını kesip balkondan aşağı attı. Bakırköy başsavcılığının talebi üzerine Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından olaya ilişkin görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı verildi. Peki Ali Sayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasta mı, hastalığı ne? Ali Sayan'ın annesi Havva Sayan kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?
Bağcılar'da annesinin başını kesip sokağa atan Ali Sayan hakkında araştırmalar hız kazandı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Bağcılar ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesinde annesi H.S'yi (58) vahşice öldüren A.S (26) adlı şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır. A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi. Peki Ali Sayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Sayan hasta mı, hastalığı ne? Ali Sayan'ın annesi Havva Sayan kim, nereli? BAĞCILAR'DA OLAY VİDEOSU KAN DONDURDU! İşte detaylar...
BAĞCILAR'DAKİ CİNAYET OLAYI NEDİR?
Son dakika haberi... Olay, saat 16.30 sıralarında Bağcılar ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Ali Sayan, henüz bilinmeyen nedenle annesi Hava S. ile tartıştı. Bıçakla annesini öldürdükten sonra kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali Sayan ardından evi ateşe verdi.