Annesinin kafasını kesen Ali Sayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Sayan'ın annesi Havva Sayan kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? BAĞCILAR'DA CİNAYET VİDEOSU KAN DONDURDU!

Bağcılar'da annesinin başını kesip sokağa atan Ali Sayan hakkında araştırmalar hız kazandı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Bağcılar ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesinde annesi H.S'yi (58) vahşice öldüren A.S (26) adlı şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır. A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi. Peki Ali Sayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Sayan hasta mı, hastalığı ne? Ali Sayan'ın annesi Havva Sayan kim, nereli? BAĞCILAR'DA OLAY VİDEOSU KAN DONDURDU! İşte detaylar...