Ankara'da 'Prizma' operasyonu! Devremülk sahiplerini 1 milyon TL dolandırdılar (Video) 27.08.2019 10:28

Ankara polisi, devremülk sahiplerini hisselerini yabancılara değerinden daha fazla fiyata satacakları vaadi ile 1 milyon lira dolandıran kişileri yakaladı. Düzenlenen operasyonda bu kirli oyunun adına "Prizma" adını veren 44 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara polisi çeşitli tesislerde devremülk sahibi olan kişileri arayarak hisselerini yabancılara değerinden daha fazla fiyata satacakları vaadinde bulunarak dolandıran kişilere yönelik Prizma Operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyon ile 44 şüpheli gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu Nitelikli Dolandırıcılık, Resmî Belgede Sahtecilik, suçları konulu soruşturma kapsamında yaklaşık 3 aylık çalışmalar neticesinde 27 Ağustos 2019 tarihinde Ankara, Muğla ve Denizli illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla 44 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Ankara ilinde bulunan çeşitli tesislerde devremülk sahibi olan kişileri arayarak hisselerini yabancılara değerinden daha fazla fiyata satacakları vaadinde bulunup 55 mağdur vatandaş dolandırdırıldığı belirlendi. 1 Milyon TL den fazla vurgun gerçekleştiği tespit edildi.



Devremülk satışına ait EFT çıktısı gösterip nakit parası olan müştekiden parayı aldıkları, nakit parası olmayanlara kredi çektirdikleri tespit edildi.

Şüpheli şahıslar kendilerince mağdur vatandaşları aldıkları bu kirli oyunun adına "Prizma" adını verdikleri belirlendi.



2 şahıs mağdurlardan aldıkları parayla tatilde yakalandı.Şüpheli şahıslarla ilgili işlemlere başlanırken 3 zanlının daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.