Ankara Garı'ndaki katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Patlamanın etkisiyle alevlerle birlikte giysi parçalarının havaya uçtuğu görüldüğü kayıtlarda, vatandaşların panikle olay yerinden kaçmaya çalıştıkları anlar da kameraya yansıdı. Saldırıda ikisi çocuk 100 kişi hayatını kaybetti, 20'si çocuk 391 kişi de yaralandı.

FAİLLER CEZASIZ KALMADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İlk duruşması 7 Kasım 2016'da görülen dava, 3 Ağustos 2018'de karara bağlandı. Bu süreçte 55 celsede 545 müşteki ile 26 tanık beyanı alındı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'u, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 1'er, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.