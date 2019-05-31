"Topal Dursun'un oğlu Binali" sosyal medyada gündem oldu!
Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde, Doğu ve Güneydoğuluları ağırlamış. Ziyarete ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından; ''Topal Dursun'un oğlu Binali, Doğu ve Güneydoğulu hemşehrileriyle sahur yaptı. Benim için en yüce makam, gönlünüzdeki yerimdir'' ifadelerini kullanmıştı. Binali Yıldırım'ın, söz konusu ziyarette kendisine, "Başkan mı diyelim, demeyelim mi? Ne diyelim?" sorusuna, "Gönlünden ne geçiyorsa. Topal Dursun'un oğlu Binali de" şeklinde cevap verdi. Binali Yıldırım'ın mütevazılığını gösteren "Topal Dursun'un oğlu Binali" şeklindeki sözleri Twitter'da gündem oldu. Ünlüler de dahil olmak üzere Binali Yıldırım'a destek mesajı yağdı... İşte o mesajlar...
31.05.2019 01:50
- Son Güncelleme: 31.05.2019 01:53
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