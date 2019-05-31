GaleriGüncel

"Topal Dursun'un oğlu Binali" sosyal medyada gündem oldu!

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde, Doğu ve Güneydoğuluları ağırlamış. Ziyarete ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından; ''Topal Dursun'un oğlu Binali, Doğu ve Güneydoğulu hemşehrileriyle sahur yaptı. Benim için en yüce makam, gönlünüzdeki yerimdir'' ifadelerini kullanmıştı. Binali Yıldırım'ın, söz konusu ziyarette kendisine, "Başkan mı diyelim, demeyelim mi? Ne diyelim?" sorusuna, "Gönlünden ne geçiyorsa. Topal Dursun'un oğlu Binali de" şeklinde cevap verdi. Binali Yıldırım'ın mütevazılığını gösteren "Topal Dursun'un oğlu Binali" şeklindeki sözleri Twitter'da gündem oldu. Ünlüler de dahil olmak üzere Binali Yıldırım'a destek mesajı yağdı... İşte o mesajlar...

31.05.2019 01:50 - Son Güncelleme: 31.05.2019 01:53
Topal Dursun'un oğlu Binali sosyal medyada gündem oldu!
Topal Dursun'un oğlu Binali sosyal medyada gündem oldu!

Ünlü karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan: "Ben 'Berber Ali'nin oğlu Hasan Kaçan. İstanbul seçimi için oyum #topaldursununoğlu Binali Yıldırım'a"

Topal Dursun'un oğlu Binali sosyal medyada gündem oldu!

Müzik Bir Meslek Birliği Başkanı ve sanatçı Eşref Ziya: "Ben Bayburtlu hacı Maksudun oğlu Eşref Ziya benim oyum #topaldursununoğlu güzel insan Binali yıldırım beye @BY @hetenketenabi

Topal Dursun'un oğlu Binali sosyal medyada gündem oldu!

Oyuncu Recep Terzi: "Ben Bayburtlu Kamyon şöförü Rüşan Terzi nin oğlu Recep Terzi, 23 Haziranda oyumu #topaldursununoğlu !!

Topal Dursun'un oğlu Binali sosyal medyada gündem oldu!

Doktor Huriye Tezgelen: "Ben Tokatta çiftçi İstanbul'da Kaptan Mustafa Kızı Huriye Tezgelen. İstanbul seçimi için oyum #topaldursununoğlu Binali Yıldırım'a"

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Information Is Beautiful sitesi ülkelerin popüler oldukları alanları açıkladı! Dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş! Meğer...
Information Is Beautiful sitesi ülkelerin popüler oldukları alanları açıkladı! Dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş! Meğer...