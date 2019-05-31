Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi okunan sureler? İşte Kadir Gecesi Türkçe dualar
Kadir Gecesi nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur, Kadir Gecesi özel namazı var mıdır? Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Peygamberimizin Kadir Gecesi duasi en kıymetli olanı. Sizlere Kadir Gecesi okunacak duaları Türkçe mealle derledik. Kadir Gecesi'nde kılınan namaz bin geceye bedel olduğu gibi bu gecede edilen dualarla da reddolunmaz. Meleklerin edilen dualara amin dediği bu gecede Peygamberimiz Hazreti Muhammed hep bir duayı okurdu. Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi okunan sureler? İşte Kadir Gecesi Türkçe dualar. Kur'an-ı Kerim'de, 'Bin aydan daha hayırlıdır' ayeti ile insanlığa duyurulan Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler ve dualar büyük önem taşıyor. Peki Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? İşte Kadir Gecesi ile ilgili merak edilenler...
Kadir Gecesi, İslam aleminin en kıymetli gecelerinin başında geliyor. Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi ayette, 'Bin aydan daha hayırlıdır' şeklinde yer alıyor. Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni ibadetlerle idrak etmek istiyor. Peki, Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi okunan sureler? İşte Kadir Gecesi Türkçe duaları haberimizde sizlerle. Kur'ân-ı Kerimde bin aydan daha hayırlı olarak buyrulan bu gece (Kadir Sûresi 3) hakkında Peygamber Efendimiz: "Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175) buyurmaktadır. Bu gecede yapılacak ibadet ve duaların kıymeti bin aydan evladır.
KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELER?
Kur'ân-ı Kerimde bin aydan daha hayırlı olarak buyrulan bu gece (Kadir Sûresi 3) hakkında Peygamber Efendimiz: "Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175) buyurmaktadır. Bu gecede yapılacak ibadet ve duaların kıymeti bin aydan evladır.