Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi okunan sureler? İşte Kadir Gecesi Türkçe dualar

Kadir Gecesi nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur, Kadir Gecesi özel namazı var mıdır? Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Peygamberimizin Kadir Gecesi duasi en kıymetli olanı. Sizlere Kadir Gecesi okunacak duaları Türkçe mealle derledik. Kadir Gecesi'nde kılınan namaz bin geceye bedel olduğu gibi bu gecede edilen dualarla da reddolunmaz. Meleklerin edilen dualara amin dediği bu gecede Peygamberimiz Hazreti Muhammed hep bir duayı okurdu. Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi okunan sureler? İşte Kadir Gecesi Türkçe dualar. Kur'an-ı Kerim'de, 'Bin aydan daha hayırlıdır' ayeti ile insanlığa duyurulan Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler ve dualar büyük önem taşıyor. Peki Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? İşte Kadir Gecesi ile ilgili merak edilenler...

31.05.2019 16:32 - Son Güncelleme: 31.05.2019 16:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





