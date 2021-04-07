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Amerikalı siyaset bilimci Francis Fukuyama: SİHA'lar Türkiye'yi bölgesel güç yaptı

Türkiye askeri ve teknolojik alanda yaptığı hamlelerle bölgenin yükselen gücü olarak dikkat çekiyor. Amerikalı siyaset bilimci Francis Fukuyama, Türkiye'nin son yıllarda ürettiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) günümüz savaş taktiklerini değiştirdiğine dikkat çekerek, "SİHA'lar 2020'de Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak yükselmesine önemli katkı yaptı." ifadesini kullandı. "Küresel görünüm, askeri SİHA'lar tarafından değiştirildi ve Türkiye burada ana aktör oldu." değerlendirmesini yapan Fukuyama, Türkiye'nin kendi ürettiği SİHA'ları Libya, Suriye, Dağlık Karabağ ve kendi sınırları içinde terör örgütü PKK'ya karşı kullandığını kaydetti.

07.04.2021 09:20 - Son Güncelleme: 07.04.2021 09:39
Amerikalı siyaset bilimci Francis Fukuyama: SİHA'lar Türkiye'yi bölgesel güç yaptı

Amerikalı siyaset bilimci Francis Fukuyama, Türkiye'nin son yıllarda ürettiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) günümüz savaş taktiklerini değiştirdiğine dikkat çekerek, "SİHA'lar 2020'de Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak yükselmesine önemli katkı yaptı." ifadesini kullandı.

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Amerikalı siyaset bilimci Francis Fukuyama: SİHA'lar Türkiye'yi bölgesel güç yaptı

Amerikalı siyaset kuramcısı Fukuyama, "American Purpose" dergisinde yayımlanan "Orta Doğu'da homurdanmak" başlıklı makalesinde Türk SİHA'larının bölgesinde yarattığı güçlü etkilerden övgüyle bahsetti.

Amerikalı siyaset bilimci Francis Fukuyama: SİHA'lar Türkiye'yi bölgesel güç yaptı

Fukuyama, 2010'ların başında silahlı drone teknolojisi alanında ABD ile İsrail'in oyun kurduğunu ancak daha sonraki yıllarda Türkiye'nin bu alanda hızlı şekilde yeni bir aktör olarak ortaya çıktığını belirtti.

Amerikalı siyaset bilimci Francis Fukuyama: SİHA'lar Türkiye'yi bölgesel güç yaptı

"Küresel görünüm, askeri SİHA'lar tarafından değiştirildi ve Türkiye burada ana aktör oldu." değerlendirmesini yapan Fukuyama, Türkiye'nin kendi ürettiği SİHA'ları Libya, Suriye, Dağlık Karabağ ve kendi sınırları içinde terör örgütü PKK'ya karşı kullandığını kaydetti.

Amerikalı siyaset bilimci Francis Fukuyama: SİHA'lar Türkiye'yi bölgesel güç yaptı

"TÜRKİYE, KENDİNİ BÜYÜK BİR BÖLGESEL GÜÇ SİMSARI SEVİYESİNE YÜKSELTTİ"
Fukuyama, "Bu süreçte Türkiye, daha fazla sonuç üretme kabiliyetiyle ABD, Çin veya Rusya'dan daha fazla kendini büyük bir bölgesel güç simsarı seviyesine yükseltti." yorumunu yaptı.