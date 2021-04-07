Elon Musk, Bill Gates, Murat Ülker... Listede 26 Türk daha var: 2021 yılı milyarderler listesi açıklandı
Her yıl arama motorlarında en çok aranan konulardan biri de o yılın en zenginlerinin kim olduğu... Açıklanan listelerdeki en zenginlerin sıralaması genellikle aynı olurken bazı yıllarda küçük de olsa değişiklikler oluyor. ABD merkezli Forbes dergisi, 2021 yılı milyarderler listesini açıkladı. Buna göre; dolar milyarderi sayısı pandemi sürecinde 660 artarak 2 bin 755 kişiye ulaştı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 177 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengini olurken; SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk 151 milyar dolar ile ikinci sıraya yerleşti.
07.04.2021 06:58
- Son Güncelleme: 07.04.2021 06:58
Buna göre; dolar milyarderi sayısı pandemi sürecinde 660 artarak 2 bin 755 kişiye ulaştı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 177 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengini olurken; SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk 151 milyar dolar ile ikinci sıraya yerleşti.
Türkiye'de Murat Ülker, 6.3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. Listede 26 Türk var.