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Başkan Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği 7 yaşındaki Taha Sis hayalindeki eve kavuştu

Elazığ'da yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle Başkan Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavisi süren 7 yaşındaki Taha Sis, hayal ettiği balkonlu eve devlet desteğiyle kavuştu. Tümör nedeniyle sol gözü görmeyen, sağ gözünde ise görme kaybı bulunan Taha Sis, yeni evlerinde mutlu olduğunu belirterek, "Tayyip dedeme, Vali amcama çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eski evimde hiç balkon yoktu. Cam çok yüksekti, hiç bakamıyordum. Balkonumu çok seviyorum. Annem halı serdi. Oraya gidip, çay içeceğiz. Yeni evimde hep oyun oynuyorum. Çok mutluyum." diye konuştu.

07.04.2021 11:42 - Son Güncelleme: 07.04.2021 12:02
Başkan Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği 7 yaşındaki Taha Sis hayalindeki eve kavuştu

Elazığ'da yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavisi süren 7 yaşındaki Taha Sis, hayal ettiği balkonlu eve devlet desteğiyle kavuştu.

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Başkan Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği 7 yaşındaki Taha Sis hayalindeki eve kavuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tedavisine 1,5 yıldır İstanbul'da devam edilen Sis'in sağlanan bu imkanla beynindeki tümörde küçülme sağlandı.

Başkan Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği 7 yaşındaki Taha Sis hayalindeki eve kavuştu

İyileşme umudu gün geçtikçe artan Sis'in balkonlu bir evde oturma hayali de Elazığ Valiliğince karşılandı. Bir binanın bodrum katında yaşayan Sis ailesi için Bizmişen Mahallesi'nde balkonlu bir ev kiralandı.

Başkan Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği 7 yaşındaki Taha Sis hayalindeki eve kavuştu

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Kadın Kolları tarafından da eşyalarla donatılan evde Taha için oda hazırlandı. Ayın 15 gününü tedavi gördüğü İstanbul'da geçiren Taha, Elazığ'daki yeni evine heyecanla dönüyor.

Başkan Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği 7 yaşındaki Taha Sis hayalindeki eve kavuştu

"TAYYİP DEDEME, VALİ AMCAMA TEŞEKKÜR EDERİM"
Tümör nedeniyle sol gözü görmeyen, sağ gözünde ise görme kaybı bulunan Taha Sis, AA muhabirine, yeni evlerinde mutlu olduğunu belirterek, "Tayyip dedeme, Vali amcama çok teşekkür ederim.