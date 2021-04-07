Başkan Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği 7 yaşındaki Taha Sis hayalindeki eve kavuştu
Elazığ'da yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle Başkan Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavisi süren 7 yaşındaki Taha Sis, hayal ettiği balkonlu eve devlet desteğiyle kavuştu. Tümör nedeniyle sol gözü görmeyen, sağ gözünde ise görme kaybı bulunan Taha Sis, yeni evlerinde mutlu olduğunu belirterek, "Tayyip dedeme, Vali amcama çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eski evimde hiç balkon yoktu. Cam çok yüksekti, hiç bakamıyordum. Balkonumu çok seviyorum. Annem halı serdi. Oraya gidip, çay içeceğiz. Yeni evimde hep oyun oynuyorum. Çok mutluyum." diye konuştu.
07.04.2021 11:42
- Son Güncelleme: 07.04.2021 12:02