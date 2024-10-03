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Sakın satın almayın! 526 ürün sahte veya taklit çıktı! Bakanlık o markaları tek tek paylaştı! Aralarında ünlü markalar var

Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemde artan sahte ve taklit ürünlerin piyasada yarattığı tehlikeye dikkat çekerek, tüketicileri bu konuda uyardı. Yapılan kapsamlı denetimler sonucunda, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden birçok sahte ürün tespit edildi. Bu ürünlerin, güvenilir markaların isimlerini ve ambalajlarını taklit ederek, tüketicileri yanıltmaya çalıştığı belirtildi. Bakanlık yetkilileri, özellikle gıda ve tarım ürünlerinde ortaya çıkan bu sahtecilik faaliyetlerinin, hem halk sağlığını hem de ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini vurguladı.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 08:39 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 08:37
Sakın satın almayın! 526 ürün sahte veya taklit çıktı! Bakanlık o markaları tek tek paylaştı! Aralarında ünlü markalar var

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte ve taklit ürünler konusunda yeni bir liste yayınladı. Bakanlık yetkilileri, bu ürünlerin sağlığı tehdit edebileceğini vurgularken, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Güncellenen listede yer alan markalar arasında gıda ve kozmetik ürünleri de bulunuyor. Sahte ürünlerle karşılaşmamak için alışveriş yaparken güvenilir markaları tercih edin.

Sakın satın almayın! 526 ürün sahte veya taklit çıktı! Bakanlık o markaları tek tek paylaştı! Aralarında ünlü markalar var

📌 Tarım ve Orman Bakanlığı Sahte Ürünler Listesini Duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı laboratuvar testleri sonucunda tespit edilen gıdaların üreticilerini kamuoyuna açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kişilerin sağlığını tehlikeye atabilecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş toplamda 58 farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 468 farklı ürün de listede yer aldı.

Tağşiş Nedir?

Tağşiş, gıda ürünlerinin içeriğinin değiştirilmesi veya ürünün olduğundan farklı gösterilmesi anlamına gelir. Örneğin, zeytinyağı içerisine daha ucuz yağların karıştırılması veya et ürünlerinde başka hayvan etlerinin kullanılması tağşiş kapsamına girer. Bu durum, tüketicilerin hem sağlığını riske atar hem de haksız kazanç sağlanmasına neden olur.

Sakın satın almayın! 526 ürün sahte veya taklit çıktı! Bakanlık o markaları tek tek paylaştı! Aralarında ünlü markalar var

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