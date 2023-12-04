1 Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte gram altın fiyatları bir anda 1925 liradan 1992 liraya yükseldi ve yaklaşık 70 lira değer kazandı. Bu yükselişle beraber çeyrek altın da tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak 3300 liraya kadar çıktı. Daha sonrasında ise bir miktar düşüş yaşanarak, gram altın 1938 lira, çeyrek altın 3167 liradan işlem görmeye başladı.

2 Ons Altın Fiyatları ve Piyasa Göstergeleri Haftanın ilk işlem gününde ons altın, 2.000 dolar üzerinde kalmayı başardı ve şu an 2.010 dolar seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlar, bu gelişmeyi olumlu bir işaret olarak yorumluyor ve trendin yükselişe geçeceği öngörüsünde bulunuyorlar.