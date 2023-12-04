Altın fiyatları, 2024 yılına girmeden hemen önce gece yarısı yaşanan ciddi yükselişle finans dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları aniden fırlarken, bu sıradışı artışın nedenleri merak konusu oldu. Altın yatırımcıları son dönemde yaşanan karmaşık fiyatlama durumlarıyla karşı karşıya kalmış durumda. Ons altın, geçtiğimiz hafta 2.002 dolar seviyesinde kapanmıştı. Bu hafta ise 2.000 dolar üzerindeki kalıcılığın test edildiği gözlemleniyor. Uzmanlar ve kuyumcu esnafı, bu durumu değerlendiriyor ve altın fiyatlarına dair tahminlerde bulunuyorlar.
Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte gram altın fiyatları bir anda 1925 liradan 1992 liraya yükseldi ve yaklaşık 70 lira değer kazandı. Bu yükselişle beraber çeyrek altın da tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak 3300 liraya kadar çıktı. Daha sonrasında ise bir miktar düşüş yaşanarak, gram altın 1938 lira, çeyrek altın 3167 liradan işlem görmeye başladı.
Haftanın ilk işlem gününde ons altın, 2.000 dolar üzerinde kalmayı başardı ve şu an 2.010 dolar seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlar, bu gelişmeyi olumlu bir işaret olarak yorumluyor ve trendin yükselişe geçeceği öngörüsünde bulunuyorlar.
Kuyumcu esnafları, "Altın piyasası için hareketli günlerden geçiyoruz," diyerek altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketine dikkat çekiyor.Esnaflar Aralık ayında gram altının beklenenden daha yüksek bir seviyeye çıkacağını ve yıl sonuna doğru 2.100 TL'ye ulaşacağını tahmin ediyor.