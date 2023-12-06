5 aylık artışlar belli oldu! Emekliye yüzde 33.66 memura yüzde 45 | TAKVİM kuruşu kuruşuna hesapladı | 5 aylık artış ne kadar çıktı? Ocak'ta gelirler nasıl değişecek?

Milyonların Ocak ayındaki enflasyon zammı için ipucu geldi. 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 33.66 zam oluştu. Memurların ve memur emeklilerinin artışı da 5 ayda oluşan enflasyon farkı ile birlikte yüzde 45'e ulaştı. Geriye sadece tek enflasyon verisi kaldı. TAKVİM kuruşu kuruşuna hesapladı. 5 aylık artış ne kadar çıktı? Ocak'ta gelirler nasıl değişecek? İş yeri kiraları için oran ne oldu? İşte detaylar...
Memurların ve emeklilerin Ocak zammı için son viraja girildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon zammını, memurlar ve memur emeklileri yüzde 15'lik artışa eklenecek farkı merak ederken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verileriyle bu oranlara bir adım daha yaklaşıldı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'taki enflasyon zammını bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen TÜFE gösterirken, bunun 5 aylık bölümünün verisi belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 33.66 olarak gerçekleşti.