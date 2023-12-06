5 aylık artışlar belli oldu! Emekliye yüzde 33.66 memura yüzde 45 | TAKVİM kuruşu kuruşuna hesapladı | 5 aylık artış ne kadar çıktı? Ocak'ta gelirler nasıl değişecek?

Milyonların Ocak ayındaki enflasyon zammı için ipucu geldi. 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 33.66 zam oluştu. Memurların ve memur emeklilerinin artışı da 5 ayda oluşan enflasyon farkı ile birlikte yüzde 45'e ulaştı. Geriye sadece tek enflasyon verisi kaldı. TAKVİM kuruşu kuruşuna hesapladı. 5 aylık artış ne kadar çıktı? Ocak'ta gelirler nasıl değişecek? İş yeri kiraları için oran ne oldu? İşte detaylar...