5 bin TL ödeme tarihleri! Çalışan emekliye ikramiyeleri ne zaman yatacak? Çiftçi, Bağ-Kur'lu esnaf emeklisi tahsis numarası ile...

1 Çalışan emekliye ikramiyeleri ne zaman yatacak? sorusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" açıklaması sonrası gündemde sıkça araştırılıyor. Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edildi. İşte ödeme tarihleri: Çiftçi, Bağ-Kur'lu esnaf emeklisi...

2 ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edilen önerge ile başta çiftçi ve bağ-kur emeklisi olmak üzere milyonlarca çalışan emeklinin yüzü güldü.