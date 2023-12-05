5 bin TL ödeme tarihleri! Çalışan emekliye ikramiyeleri ne zaman yatacak? Çiftçi, Bağ-Kur'lu esnaf emeklisi tahsis numarası ile...

Çalışan emekliye ikramiyeleri ne zaman yatacak? sorusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" açıklaması sonrası gündemde sıkça araştırılıyor. Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edildi. İşte ödeme tarihleri: Çiftçi, Bağ-Kur'lu esnaf emeklisi...
ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edilen önerge ile başta çiftçi ve bağ-kur emeklisi olmak üzere milyonlarca çalışan emeklinin yüzü güldü.
Buna göre 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacak. Yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bu kapsama giren emeklilerin ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Buna göre en geç yılbaşına kadar ikramiyelerin yatırılması bekleniyor. Ödeme günleri netleştiğinde gelişmelere haberimizde yer verilecektir.