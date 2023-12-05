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5 bin TL ödeme tarihleri! Çalışan emekliye ikramiyeleri ne zaman yatacak? Çiftçi, Bağ-Kur'lu esnaf emeklisi tahsis numarası ile...

4.7 milyon emekli için harekete geçildi. 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamayan emekliler için Başkan Erdoğan'dan müjde geldi. Buna göre çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklisi başta olmak üzere milyonlarca çalışan emekliye bir defaya mahsus 5 bin TL ödenecek. 2024 yılına girmeden ödemelerin gerçekleşeceği açıklanmıştı. Bu noktada gözler son dakika duyurulara çevrildi. Peki çalışan emekliye 5000 TL yattı mı, ne zaman yatacak? Çiftçi, Bağ-Kur'lu esnaf emeklisi...

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 13:51 Güncelleme 05 Aralık 2023, 13:51
5 bin TL ödeme tarihleri! Çalışan emekliye ikramiyeleri ne zaman yatacak? Çiftçi, Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi tahsis numarası ile... 1

Çalışan emekliye ikramiyeleri ne zaman yatacak? sorusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" açıklaması sonrası gündemde sıkça araştırılıyor. Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edildi. İşte ödeme tarihleri: Çiftçi, Bağ-Kur'lu esnaf emeklisi...

5 bin TL ödeme tarihleri! Çalışan emekliye ikramiyeleri ne zaman yatacak? Çiftçi, Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi tahsis numarası ile... 2

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edilen önerge ile başta çiftçi ve bağ-kur emeklisi olmak üzere milyonlarca çalışan emeklinin yüzü güldü.

5 bin TL ödeme tarihleri! Çalışan emekliye ikramiyeleri ne zaman yatacak? Çiftçi, Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi tahsis numarası ile... 3

Buna göre 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacak. Yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bu kapsama giren emeklilerin ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Buna göre en geç yılbaşına kadar ikramiyelerin yatırılması bekleniyor. Ödeme günleri netleştiğinde gelişmelere haberimizde yer verilecektir.

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