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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul dahil 8 kente sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul dahil 8 kente sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Bursa'nın da aralarında olduğu 8 kenti 'sarı kod' ile uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl? İşte il il hava durumu

05.01.2023 08:52 - Son Güncelleme: 05.01.2023 08:52
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul ve 8 kente sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul ve 8 kente sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

SİS VE PUS UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul ve 8 kente sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası ile Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurlu

KIRKLARELİ 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul ve 8 kente sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR -6°C, 10°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 3°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 5°C, 14°C

Az bulutlu

MUĞLA 0°C, 13°C

Az bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul ve 8 kente sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA 3°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 10°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA -1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 8°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

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