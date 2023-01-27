Vav TV İzle
Haberler Güncel Almanya çalışacak işçi bulamıyor! 'Şans Kartı' uygulamasıyla Türkiye'den istihdam! 2 yıl çalışanlar başvurabilir! 2023 Mart ayında...

Almanya çalışacak işçi bulamıyor! 'Şans Kartı' uygulamasıyla Türkiye'den istihdam! 2 yıl çalışanlar başvurabilir! 2023 Mart ayında...

Almanya Şans Kartı uygulamasının detayları merak ediliyor. Yurt dışında çalışmak isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Almanya'da 2026 yılına kadar 240 bin kalifiye eleman ve 2035 yılına kadar da 7 milyon işçi açığı yaşanacağı açıklandı. Peki, Almanya şans kartı uygulaması şartları neler? Almanya Şans Kartı başvurusu ne zaman? İşte detaylar...

takvim.com.tr
27.01.2023 12:09 - Son Güncelleme: 27.01.2023 12:11
Almanya çalışacak işçi bulamıyor! ’Şans Kartı’ uygulamasıyla Türkiye’den istihdam! 2 yıl çalışanlar başvurabilir! 2023 Mart ayında...

Almanya, "Şans Kart" başvurularını duyurdu. 7 milyon işçi açığının bulunduğu tahmin edilen Almanya, AB dışı ülkelerden ve özellikle Türkiye'den alacağı işçiler için kolaylık da sağlayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Almanya çalışacak işçi bulamıyor! ’Şans Kartı’ uygulamasıyla Türkiye’den istihdam! 2 yıl çalışanlar başvurabilir! 2023 Mart ayında...

ALMANYA ŞANS KART NEDİR, NE İŞE YARAR?

Alman hükümetinin 2023 Ocak sonunda yürürlüğe koyması beklenilen Şans Kart ile meslek sahipleri iş bulabilecek.

Şans Kart sayesinde belirlenen işi yapma potansiyeli olanlar, elinde ustalık diploması olanlar, kalfalık belgesi olanlar bile "İş aramak için Şans Kartı" ile Almanya'ya gelebilecek.

Almanya çalışacak işçi bulamıyor! ’Şans Kartı’ uygulamasıyla Türkiye’den istihdam! 2 yıl çalışanlar başvurabilir! 2023 Mart ayında...

Özellikle Türkiye'den büyük rağbet gören Almanya'ya hizmet sektörü, oteller, lojistik firmaları, paket servisler, garsonlar, restoranlar, inşaat sektörü için işçi gidebilecek.

Almanya çalışacak işçi bulamıyor! ’Şans Kartı’ uygulamasıyla Türkiye’den istihdam! 2 yıl çalışanlar başvurabilir! 2023 Mart ayında...

ALMANYA ŞANS KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye'deki Almanya Başkonsolosluğuna başvurup 'İş aramak amacıyla' Almanya'ya gidebilecek. Bu kişilere bir şans kartı verilecek ve puanlama sistemi yapılacak.

Almanya çalışacak işçi bulamıyor! ’Şans Kartı’ uygulamasıyla Türkiye’den istihdam! 2 yıl çalışanlar başvurabilir! 2023 Mart ayında...

ŞANS KART'A BAŞVURABİLMEK İÇİN ŞARTLAR;

Belli bir seviyeye kadar Almanca bilmek,

İki yıllık iş tecrübesi,

Uygun yaş

Almanya'ya uyum sağlayabileceğini göstermek.

SON DAKİKA