Almanya çalışacak işçi bulamıyor! 'Şans Kartı' uygulamasıyla Türkiye'den istihdam! 2 yıl çalışanlar başvurabilir! 2023 Mart ayında...
Almanya Şans Kartı uygulamasının detayları merak ediliyor. Yurt dışında çalışmak isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Almanya'da 2026 yılına kadar 240 bin kalifiye eleman ve 2035 yılına kadar da 7 milyon işçi açığı yaşanacağı açıklandı. Peki, Almanya şans kartı uygulaması şartları neler? Almanya Şans Kartı başvurusu ne zaman? İşte detaylar...
27.01.2023 12:09 - Son Güncelleme: 27.01.2023 12:11
ALMANYA ŞANS KART NEDİR, NE İŞE YARAR?
Alman hükümetinin 2023 Ocak sonunda yürürlüğe koyması beklenilen Şans Kart ile meslek sahipleri iş bulabilecek.
Şans Kart sayesinde belirlenen işi yapma potansiyeli olanlar, elinde ustalık diploması olanlar, kalfalık belgesi olanlar bile "İş aramak için Şans Kartı" ile Almanya'ya gelebilecek.