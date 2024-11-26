Şu ana kadar Aksaray Valiliği tarafından 27 Kasım 2024 Çarşamba günü için herhangi bir tatil kararı açıklanmadı. Ancak kar yağışı ve don olaylarının etkisiyle ilgili yeni bir gelişme olması halinde Valilik tarafından duyuru yapılması bekleniyor. Güncel bilgi almak için Aksaray Valiliği Resmi Web Sitesi ve yerel haber kaynaklarını takip edebilirsiniz.
Aksaray'da bugün hava oldukça soğuk ve yer yer kar yağışlı. Uzmanların tahminlerine göre:
Rüzgârın orta şiddette esmesi beklenirken, don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması tavsiye ediliyor. Yarın ise sabah saatlerinde -3°C, öğle saatlerinde 0°C, gece saatlerinde ise -6°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.
Kar yağışı ve don nedeniyle özellikle sabah saatlerinde sürücülerin yola çıkmadan önce araçlarının kış koşullarına uygun olduğundan emin olmaları gerekiyor. Yürüyüş yollarında buzlanma riski bulunduğundan yayaların da dikkatli olması öneriliyor.