27 Kasım Aksaray'da Okullar Tatil mi?

Şu ana kadar Aksaray Valiliği tarafından 27 Kasım 2024 Çarşamba günü için herhangi bir tatil kararı açıklanmadı. Ancak kar yağışı ve don olaylarının etkisiyle ilgili yeni bir gelişme olması halinde Valilik tarafından duyuru yapılması bekleniyor. Güncel bilgi almak için Aksaray Valiliği Resmi Web Sitesi ve yerel haber kaynaklarını takip edebilirsiniz.