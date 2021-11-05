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AKM'ye (Atatürk Kültür Merkezi) yoğun ilgi! Bakan Ersoy şaşkın tüm etkinlikler kapalı gişe

İstanbul'un kalbi Taksim'deki AKM(Atatürk Kültür Merkezi) 13 yıl sonra yeniden kapılarını açtı. Halk da adeta AKM'ye akın ediyor. Günaydın'a konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'ye ziyaretçi akınını "AKM'nin günlük ziyaretçi sayısı şimdiden 1500'e yaklaştı. İlk günden beri sahne gösterileri kapalı gişe. Bu kadar talep beklemiyordum" ifadeleriyle anlattı.

05.11.2021 09:29 - Son Güncelleme: 05.11.2021 09:48
AKM’ye Atatürk Kültür Merkezi yoğun ilgi! Bakan Ersoy şaşkın Tüm etkinlikler kapalı gişe

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 13 yıl sonra Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını açan Atatürk Kültür Merkezi'nde, GÜNAYDIN'ı ağırladı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM'de açılan sergileri ve binanın görkemli bölümlerini birlikte gezme imkanı bulduğumuz Bakan Ersoy, AKM'nin yapılış sürecindeki detayları da paylaştı.

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AKM’ye Atatürk Kültür Merkezi yoğun ilgi! Bakan Ersoy şaşkın Tüm etkinlikler kapalı gişe

AKM'nin temeli atıldıktan 2 buçuk yıl sonra rekor bir sürede hizmete girdiğini belirten Ersoy, "Buna benzer bir yapıyı Almanlar 7.5 yılda 875 milyon Euro'ya mal etti. Biz 4'te bir fiyata, 3'te bir sürede yaptık. Pandemi koşullarına rağmen büyük hızla gittik. Bu hızın en büyük sebebi Cumhurbaşkanlığı sistemi" dedi.

AKM’ye Atatürk Kültür Merkezi yoğun ilgi! Bakan Ersoy şaşkın Tüm etkinlikler kapalı gişe

"SANATA AÇ KALMIŞIZ"
2 milyar lira maliyetle açılan AKM'nin kısa sürede sanatseverlerin büyük ilgisini çektiğini söyleyen Bakan Ersoy şöyle devam etti:

AKM’ye Atatürk Kültür Merkezi yoğun ilgi! Bakan Ersoy şaşkın Tüm etkinlikler kapalı gişe

"AKM'nin günlük ziyaretçi sayısı şimdiden 1500'e yaklaştı. İnsanlar binayı gezip fotoğraflar çektirip gidiyorlar. İlk günden beri sahne gösterileri kapalı gişe.

AKM’ye Atatürk Kültür Merkezi yoğun ilgi! Bakan Ersoy şaşkın Tüm etkinlikler kapalı gişe

2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu her gösteride full çekiyor. Açıkçası ben bu kadar talep beklemiyordum. Halkın da sanatçının da sanata aç olduğunu görmek beni çok mutlu etti."

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