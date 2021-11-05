AKM'ye (Atatürk Kültür Merkezi) yoğun ilgi! Bakan Ersoy şaşkın tüm etkinlikler kapalı gişe

AKM'nin temeli atıldıktan 2 buçuk yıl sonra rekor bir sürede hizmete girdiğini belirten Ersoy, "Buna benzer bir yapıyı Almanlar 7.5 yılda 875 milyon Euro'ya mal etti. Biz 4'te bir fiyata, 3'te bir sürede yaptık. Pandemi koşullarına rağmen büyük hızla gittik. Bu hızın en büyük sebebi Cumhurbaşkanlığı sistemi" dedi.